Цей експеримент дозволить замислитись, чи варто перевозити дитину без автомобільного сидіння.

Багато хто з батьків возить своїх дітей на руках або саджає на сидіння в автомобілі без спеціального дитячого крісла. Вони вважають, що на міських швидкостях так буде дитині безпечніше.

Румунська поліція виклала відео, на якому спеціальний тренажер демонструє зіткнення в автомобілі на швидкості 10-15 км/год. На сидіння посадили ляльку-манекен дитини і показали, що трапляється з нею при найлегшому ДТП. Навіть за такої швидкості лялька, що не прив'язана, вилітає в переднє сидіння. Так само вона не втримується на руках у мами. Якщо дитина прив'язана дорослим ременем, вона втримується, однак може отримати травми. І лише з дитячим автокріслом малечі нічого не загрожує.

Нагадаємо, що які дитячі автокрісла були колись.