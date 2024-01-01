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Что такое безопасная скорость и безопасная дистанция: разъяснение от полиции

Безопасная скорость и безопасная дистанция - это величины, которые определяются водителем, учитывая дорожную обстановку.
В полиции объяснили что такое безопасная скорость и безопасная дистанция - Auto24
Евгений Гудущан
logo26 мая, 18:10
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У патрульной полиции Киевской области объяснили, что такое безопасная скорость и безопасная дистанция и какую роль они играют.

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Безопасная скорость - это та, при которой водитель имеет возможность безопасно управлять транспортным средством и контролировать его движение в конкретных дорожных условиях.

Безопасная дистанция - это расстояние, которое в случае внезапного торможения или остановки даст вам возможность предотвратить столкновение с транспортным средством, движущимся впереди по той же полосе, без осуществления какого-либо маневра. Она не является постоянной и зависит от многих факторов.

Для того, чтобы определить безопасную скорость и дистанцию, водитель должен учитывать:

  • дорожную обстановку, погодные условия, видимость дороги, состояние дорожного покрытия;
  • особенности груза, перевозимого груза;
  • состояние транспортного средства.
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