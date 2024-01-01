Що таке безпечна швидкість та безпечна дистанція: роз’яснення від поліції

У патрульній поліція Київської області пояснили, що таке безпечна швидкість та безпечна дистанція, а також яку роль вони відіграють.

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Безпечна швидкість — це та, за якої водій має змогу безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах.

Безпечна дистанція — це відстань, яка у разі раптового гальмування або зупинки дасть вам можливість запобігти зіткненню з транспортним засобом, що рухається попереду по тій самій смузі, без здійснення будь-якого маневру. Вона не є сталою і залежить від багатьох факторів.

Для того, щоб визначити безпечну швидкість та дистанцію, водій повинен враховувати: