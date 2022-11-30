Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские военные получили две системы французских РСЗО LRU. Эта система имеет несколько преимуществ перед американскими Himars.

Украина получила четвертую реактивную систему залпового огня, которая может поражать технику и позиции врага глубоко в тылу.

Дальность работы системы – более 70 км, в зависимости от использованных боеприпасов. А с ракетами GMLRS украинские военные могут уничтожать цели на расстоянии 84 км, пишет "Милитарный".

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LRU – это французский модернизированный аналог американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) M270. В свою очередь, M270 является аналогом HIMARS, но имеет гусеничную, а не колесную базу, и несет вдвое больше ракет, чем HIMARS, сообщает НВ.

Итак, как и M270, французская Lance Roquette Unitaire передвигается на гусеницах, что особенно важно для ВСУ в холодное время года и в условиях бездорожья.

Подобные системы для Франции были разработаны с участием немецкого концерна Krauss-Maffei Wegmann — как и аналогичные немецкие системы MARS II, также предоставленные Украине.

Франция владеет LRU на вооружении своей армии с 1989 года

Основные технические характеристики РСЗО LRU:

Гусеничная база – БМП М2 Bradley

Длина: 7,07 м

Ширина: 3,05 м

Высота: 2,61 м

Вес: 27,1 т

Запас хода: 500 км

Скорость: 70 км/ч

: 500 л.с.

Экипаж: три человека (командир, наводчик, механик-водитель)

Вооружение

Как и HIMARS, ракетная система залпового огня Lance Roquette Unitaire может быть оснащена:

двумя контейнерами по 6 ракет GMLRS (до сих пор Украине предоставляли такие снаряды максимальной дальностью до 80 км)

или двумя контейнерами, каждый из которых содержит одну ракету MGM-140 ATACAMS (дальность до 300 км, еще ни одна страна не предоставила Украине таких ракет).

До этого на вооружение украинских сил были переданы системы M270 от Великобритании и Норвегии, немецкая модернизация системы MARS II и американская система HIMARS.