Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українські військові отримали дві системи французьких РСЗВ LRU. Ця система має кілька переваг перед американськими Himars.

Україна отримала четверту реактивну систему залпового вогню, яка може вражати техніку та позиції ворога глибоко в тилу.

Дальність роботи системи – понад 70 км в залежності від використаних боєприпасів. А з ракетами GMLRS українські військові можуть знищувати цілі на відстані 84 км, пише “Мілітарний”.

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LRU — це французький модернізований аналог американської реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) M270. Своєю чергою, M270 є аналогом HIMARS, але має гусеничну, а не колісну базу, і несе вдвічі більше ракет, аніж HIMARS, повідомляє НВ.

Отже, як і M270, французька Lance Roquette Unitaire пересувається на гусеницях, що особливо важливо для ЗСУ в холодну пору року та в умовах бездоріжжя.

Подібні системи для Франції було розроблено за участі німецького концерну Krauss-Maffei Wegmann — як і аналогічні німецькі системи MARS II, які також надано Україні.

Франція має LRU на озброєнні своєї армії з 1989 року.

Основні технічні характеристики РСЗО LRU:

Гусенична база – БМП М2 Bradley

Довжина: 7,07 м

Ширина: 3,05 м

Висота: 2,61 м

Вага: 27,1 т

Запас ходу: 500 км

Швидкість: 70 км/г

Двигун: 500 к.с.

Екіпаж: три особи (командир, навідник, механік-водій)

Озброєння

Як і HIMARS, ракетна система залпового вогню Lance Roquette Unitaire може бути оснащена:

двома контейнерами по 6 ракет GMLRS (досі Україні надавали такі снаряди максимальною дальністю до 80 км)

або двома контейнерами, кожен з яких містить одну ракету MGM-140 ATACAMS (дальність до 300 км, ще жодна країна не надала Україні таких ракет).

До цього на озброєння українських сил було передано системи M270 від Великої Британії та Норвегії, німецьку модернізацію системи MARS II та американську систему HIMARS.