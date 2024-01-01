Что такое каршеринг и каким он бывает

Многие из современных потребителей решают, что порой брать машину в аренду может быть выгоднее, чем иметь свою. Не нужно беспокоиться о заправке, ремонте, техническом обслуживании, оплате парковки и другой головной боли, с которой так или иначе сталкиваются владельцы авто.

Процесс совместного владения автомобилем, или временной аренды, называют каршерингом. В мире распространены несколько моделей каршеринга: станционный, свободный и смешанный. В чем отличие?

Рассказывает основатель и СЕО каршеринга Getmancar Тарас Гетманский.

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Станционный каршеринг

Эта модель распространена в странах западной Европы (Book-n-drive, Германия) и в США (ZipCar). Она больше всего похожа на классический автопрокат. Взять машину можно на станции и вернуть ее необходимо туда же, или на другие станции, если они имеются. Часто сервис предоставляется в формате членства в клубе по месячной предоплате. Есть возможность забронировать автомобиль заранее. Наибольшей популярностью этот вид каршеринга пользуется в отдельных конгломерациях или поселениях, студенческих городках, сообществах владельцев домов, офисов и тому подобное.

Свободный каршеринг

Этот тип шеринга предусматривает, что брать и оставлять авто можно в определенных зонах парковки. Это предоставляет большую свободу движения, однако делает невозможным предварительное бронирование. Среди компаний, предоставляющих прокат машин в таком формате – Miles (Германия, Бельгия), Getmancar (Украина, Молдова, Грузия). Свободный каршеринг более современный, ведь аренда авто происходит исключительно через мобильные приложения. В основном он также не предусматривает платных подписок.

Смешанный каршеринг

Этот тип является гибридным и содержит элементы сразу двух систем. Как правило, оператор распределяет автомобили или работает в разных городах с этой моделью.

Почему Европа выбирает станционный каршеринг?

Выгода. Если говорить о бизнесе, то станционный каршеринг экономически более привлекателен. Он предусматривает в 3-5 раз меньше пользователей на каждое авто, а значит меньше убытков из-за технического состояния и ДТП. Машины располагаются на специальных площадках, поэтому расходы на парковку также значительно ниже.

Например, в Германии каршеринг есть в 1285 городах (это 12% от общего количества). В целом им пользуются более пяти миллионов пользователей. 287 операторов предоставляют услуги станционного каршеринга, имея автопарк в 16 760 машин. В свободном каршеринге работают только шесть операторов, причем количество авто составляет 26 350 единиц.

Удобство. Станционный каршеринг дает больше возможностей выбрать модель машины по потребностям. Например, более вместительную для семейных поездок или малолитражную для рабочих. Шеринг также решает проблему нехватки мест для парковки, которая наблюдается в большинстве городов Европы.

Экологичность. Чем меньше автомобилей в городе, тем меньше вреда экологии. В европейских городах этому вопросу уделяют немало внимания, поэтому там хорошо развита система общественного транспорта. Владение авто обойдется примерно в 700 евро в месяц, а пользование каршерингом – вдвое дешевле.

Опыт Украины

В Украине есть сервисы проката авто, но станционного каршеринга нет. Getmancar тестировал эту модель во Львове, однако она не пользовалась большим спросом. Пока украинцы в основном выбирают свободный каршеринг. Хотя проблема с парковкой в крупных городах ежегодно становится все более актуальной, как и чистота воздуха. Поэтому, в перспективе развитие станционного каршеринга возможно, при условии, что правительство и местные власти выберут курс на уменьшение общего количества авто.