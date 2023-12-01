В Украине пообещали запустить программу субсидирования автокредитов для покупки автомобилей, собираемых в стране.

В Офисе президента заговорили о программе субсидирования процентных ставок по автокредитам для населения на покупку собранных в стране машин. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

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Шурма объяснил, что в Украине достаточно высокие процентные ставки, что делает кредит слишком дорогим. "Поэтому в ближайшее время мы запустим программу субсидирования процентных ставок, которая позволит гражданам получать автокредиты по льготным процентным ставкам", — отметил он.

Вторым шагом чиновник назвал консолидацию закупок госорганов и покупку продукции местных производителей, чтобы мотивировать их и увеличить производство. Шурма напомнил, что сейчас государственные структуры формируют, по его оценкам, до 50% общего спроса в стране.

Третьим шагом он назвал создание льготного налогового режима для внутреннего производителя электромобилей, с которым он мог бы конкурировать с импортом.

По мнению замглавы ОП, у автопрома в Украине есть будущее, поскольку страна имеет достаточно емкий внутренний рынок. "В худшие периоды он снижается до 200 тысяч автомобилей. В лучшие периоды это было около 600 тыс. легковых автомобилей в год, и все это без надлежащих финансовых инструментов, позволяющих людям получить конкурентоспособный кредит по конкурентоспособным ставкам", — описал его Шурма.

Рынок новых легковых автомобилей в 2022 году составил 40 тыс. единиц. За 11 месяцев 2023 года украинцы приобрели 55 тыс. новых легковых авто.