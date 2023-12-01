В прошлом месяце украинцы приобрели около 5,4 тыс. новых легковых автомобилей.

Относительно предыдущего месяца регистрации новых легковушек уменьшились на 6%. В то же время по сравнению с ноябрем 2022 г. рынок увеличился на 74%, сообщает Укравтопром.

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Самой популярной маркой на рынке новых авто остается Toyota. За месяц было зарегистрировано 854 новых авто этой марки. Относительно октября текущего года, продажи новых Тойот уменьшились на 8%, но выросли на 22% по сравнению с ноябрем 2022 года.

На втором месте Skoda – 517 шт. (+8% к октябрю; +90% к ноябрю 2022г.) Третий результат у Volkswagen – 476 шт. (-17%; +266%)

Также в ТОП-10 месяца попали: Renault - 383 ед.; Nissan - 309 ед.; BMW - 253 ед.; Mercedes-Benz - 222 ед.; Mazda - 189 ед.; Suzuki - 180 ед.; Citroen - 178 ед.

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Титул бестселлера месяца получил кроссовер Renault Duster. В течение месяца свои первые номерные знаки получили 355 авто этой модели.

Всего за 11 месяцев 2023 года украинцы приобрели 55 тыс. новых легковых авто, что на 61% больше, чем за аналогичный период 2022 года.