У минулому місяці українці придбали близько 5,4 тис. нових легкових авто.

Відносно попереднього місяця реєстрації нових легковиків зменшились на 6%. Водночас у порівнянні з листопадом 2022 р. ринок збільшився на 74%, повідомляє Укравтопром.

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Найпопулярнішою маркою на ринку нових авто залишається Toyota. За місяць було зареєстровано 854 нових авто цієї японської марки. Відносно жовтня поточного року, продажі нових Тойот зменшились на 8%, але зросли на 22% порівняно з листопадом 2022 року.

На другому місці Skoda – 517 шт. (+8% до жовтня; +90% до листопада 2022 р.) Третій результат у Volkswagen – 476 шт. (-17%; +266%)

Також у ТОП-10 місяця потрапили: Renault - 383 од.; Nissan - 309 од.; BMW - 253 од.; Mercedes-Benz - 222 од.; Mazda - 189 од.; Suzuki - 180 од.; Citroen - 178 од.

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Титул бестселера місяця отримав кросовер Renault Duster. Протягом місяця свої перші номерні знаки отримали 355 авто цієї моделі.

Всього за 11 місяців 2023 року українці придбали 55 тис. нових легкових авто, що на 61% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.