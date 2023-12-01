В Україні пообіцяли запустити програму субсидування автокредитів для купівлі автомобілів, що збираються в країні.

В Офісі президента заговорили про програму субсидування відсоткових ставок за автокредитами для населення на купівлю зібраних у країні машин. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

Читайте також: На київських дорогах з’явились електромобілі української збірки за $6,5 тис

Шурма пояснив, що в Україні досить високі відсоткові ставки, що робить кредит занадто дорогим. "Тому найближчим часом ми запустимо програму субсидування відсоткових ставок, яка дасть змогу громадянам отримувати автокредити за пільговими відсотковими ставками", - зазначив він.

Другим кроком чиновник назвав консолідацію закупівель держорганів і купівлю продукції місцевих виробників, щоб мотивувати їх і збільшити виробництво. Шурма нагадав, що наразі державні структури формують, за його оцінками, до 50% загального попиту в країні.

Третім кроком він назвав створення пільгового податкового режиму для внутрішнього виробника електромобілів, з яким він міг би конкурувати з імпортом.

На думку заступника голови ОП, в автопрому в Україні є майбутнє, оскільки країна має досить ємний внутрішній ринок. "У найгірші періоди він знижується до 200 тисяч автомобілів. У найкращі періоди це було близько 600 тис. легкових автомобілів на рік, і все це без належних фінансових інструментів, що дають змогу людям отримати конкурентоспроможний кредит за конкурентоспроможними ставками", - описав його Шурма.

Ринок нових легкових автомобілів у 2022 році склав 40 тис. одиниць. За 11 місяців 2023 року українці придбали 55 тис. нових легкових авто.