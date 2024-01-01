Що таке каршеринг і яким він буває

Багато хто з сучасних споживачів вирішує, що деколи брати машину в оренду може бути вигіднішим, ніж мати свою. Не потрібно турбуватися про заправку, ремонт, технічне обслуговування, оплату парковки й інший головний біль, з яким так чи інакше стикаються власники авто.

Процес спільного володіння автомобілем, або тимчасової оренди, називають каршерингом.У світі поширені кілька моделей каршерингу: станційний, вільний і змішаний. У чому відмінність?

Розповідає засновник і СЕО каршерингу Getmancar Тарас Гетманський.

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Станційний каршерінг

Ця модель поширена в країнах західної Європи (Book-n-drive, Німеччина) та в США (ZipCar). Вона найбільше схожа на класичний автопрокат. Взяти машину можна на станції й повернути її необхідно туди ж, або на інші станції, якщо вони наявні. Часто сервіс надається в форматі членства в клубі за місячною передоплатою. Є змога забронювати автомобіль заздалегідь. Найбільшою популярністю цей вид каршерингу користується в окремих конгломераціях чи поселеннях, студентських містечках, спільнотах власників будинків, офісів тощо.

Вільний каршерінг

Цей тип шерингу передбачає, що брати та залишати авто можна в визначених зонах паркування. Це надає більшу свободу руху, проте унеможливлює попереднє бронювання. Серед компаній, що надають прокат машин у такому форматі – Miles (Німеччина, Бельгія), Getmancar (Україна, Молдова, Грузія). Вільний каршеринг більш сучасний, адже оренда авто відбувається виключно через мобільні додатки. Здебільшого він також не передбачає платних підписок.

Змішаний каршерінг

Цей тип є гібридним і містить елементи одразу двох систем. Як правило, оператор розподіляє автомобілі або працює в різних містах з цією моделлю.

Чому Європа обирає станційний каршеринг?

Вигідно. Якщо говорити про бізнес, то станційний каршеринг економічно більш привабливий. Він передбачає в 3-5 разів менше користувачів на кожне авто, а отже менше збитків через технічний стан і ДТП. Машини розташовуються на спеціальних майданчиках, тож витрати на паркування також значно нижчі.

Наприклад, у Німеччині каршеринг є в 1285 містах (це 12% від загальної кількості). Загалом ним користуються понад п'ять мільйонів користувачів. 287 операторів надають послуги станційного каршерингу, маючи автопарк у 16 760 машин. У вільному каршерингу працюють лише шість операторів, при чому кількість авто складає 26 350 одиниць.

Зручність. Станційний каршеринг дає більше можливостей обрати модель машини за потребами. Наприклад, більш містку для сімейних поїздок або малолітражну для робочих. Шеринг також вирішує проблему нестачі місць для паркування, яка спостерігається в більшості міст Європи.

Екологічність. Чим менше автівок у місті, тим менше шкоди екології. В європейських містах цьому питанню приділяють чимало уваги, тому там добре розвинена система громадського транспорту. Володіння авто обійдеться приблизно в 700 євро на місяць, а користування каршерингом – вдвічі дешевше.

Досвід України

В Україні є сервіси прокату авто, але станційного каршерингу немає. Getmancar тестував цю модель у Львові, проте вона не мала великого попиту. Поки українці здебільшого обирають вільний каршеринг. Хоча проблема з паркуванням у великих містах щороку стає все більш актуальною, як і чистота повітря. Тож, у перспективі розвиток станційного каршерингу можливий, за умови, що уряд і місцева влада оберуть курс на зменшення загальної кількості авто.