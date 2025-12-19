Что такое регрессное требование страховой компании

Регресс в сфере автострахования - это право страховой компании или МСТБУ требовать от виновника дорожно-транспортного происшествия возврата средств, которые были выплачены потерпевшей стороне в качестве страхового возмещения.

Фактически речь идет о ситуации, когда страховая компания или МТСБУ выполняют свой долг перед потерпевшим, но впоследствии перекладывают финансовую ответственность на водителя, который не имел страхового полиса, нарушил требования законодательства или условия страхования.

В каких случаях возможен регресс к водителю

Регрессное требование к виновнику ДТП может быть применено в определенных украинским законом случаях. Например, если водитель управлял транспортным средством без действующего полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности. Основанием для регресса также является управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Отдельно законодательство предусматривает регресс в случае оставления места дорожно-транспортного происшествия, управления транспортным средством без права управления соответствующей категории, а также в случае умышленного причинения ДТП. Существуют и другие основания взыскания средств с водителей.

Роль МТСБУ в регрессных требованиях

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины имеет право применять регресс к водителю-виновнику в случае отсутствия действующего полиса автогражданки, если такой водитель отказывается добровольно компенсировать расходы страховой компании на компенсацию нанесенного потерпевшему ущерба.

В подобных ситуациях МТСБУ сначала осуществляет выплату потерпевшей стороне из фондов Бюро, а после этого формирует обратное требование к виновнику ДТП. Регрессное требование охватывает не только сумму страхового возмещения, но и сопутствующие расходы.

Финансовые последствия для незастрахованного водителя

Незастрахованный водитель, к которому применен регресс, обязан возместить все понесенные расходы за свой счет. Это включает сумму выплаты потерпевшему, расходы на проведение экспертиз, судебные расходы, а также другие финансовые расходы, связанные с урегулированием дела.

По данным МТСБУ, за одиннадцать месяцев 2025 года в порядке регресса к незастрахованным водителям, которые вызвали ДТП и отказались добровольно компенсировать ущерб, в фонды Бюро было возвращено более 127 миллионов гривен. Этот показатель свидетельствует о системной работе по принудительному возмещению убытков и реальные финансовые риски для водителей, которые игнорируют требования по страхованию.

Почему автогражданка остается ключевой защитой

Наличие действующего полиса автогражданки - это не формальность, а реальная финансовая защита водителя. Соблюдение правил дорожного движения и выполнения требований страхового законодательства позволяет избежать ситуаций, в которых ответственность за ДТП перекладывается непосредственно на водителя в полном объеме.