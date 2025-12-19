Що таке регресна вимога страхової компанії

Регрес у сфері автострахування — це право страхової компанії або МСТБУ вимагати від винуватця дорожньо-транспортної пригоди повернення коштів, які були виплачені потерпілій стороні як страхове відшкодування.

Читайте також: Дохідність страхових компаній від полісів автоцивілки сягає 72%

Фактично йдеться про ситуації, коли страхова компанія або МТСБУ виконують свій обов’язок перед потерпілим, але згодом перекладають фінансову відповідальність на водія, який не мав страхового полісу, порушив вимоги законодавства або умови страхування.

У яких випадках можливий регрес до водія

Регресна вимога до винуватця ДТП може бути застосована у визначених українським законом випадках. Наприклад, якщо водій керував транспортним засобом без чинного поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Підставою для регресу також є керування автомобілем у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння або відмова від проходження огляду на стан сп’яніння.

Окремо законодавство передбачає регрес у разі залишення місця дорожньо-транспортної пригоди, керування транспортним засобом без права керування відповідної категорії, а також у випадку умисного спричинення ДТП. Існують і інші підстави стягнення коштів з водіїв.

Роль МТСБУ у регресних вимогах

Моторне (транспортне) страхове бюро України має право застосовувати регрес до водія-винуватця у разі відсутності чинного поліса автоцивілки, якщо такий водій відмовляється добровільно компенсувати витрати страхової компанії на компенсацію завданих потерпілому збитків.

У подібних ситуаціях МТСБУ спочатку здійснює виплату потерпілій стороні з фондів Бюро, а після цього формує зворотну вимогу до винуватця ДТП. Регресна вимога охоплює не лише суму страхового відшкодування, а й супутні витрати.

Фінансові наслідки для незастрахованого водія

Незастрахований водій, до якого застосовано регрес, зобов’язаний відшкодувати всі понесені витрати власним коштом. Це включає суму виплати потерпілому, витрати на проведення експертиз, судові витрати, а також інші фінансові витрати, пов’язані з врегулюванням справи.

За даними МТСБУ, за одинадцять місяців 2025 року у порядку регресу до незастрахованих водіїв, які спричинили ДТП та відмовилися добровільно компенсувати шкоду, до фондів Бюро було повернуто понад 127 мільйонів гривень. Цей показник свідчить про системну роботу з примусового відшкодування збитків і реальні фінансові ризики для водіїв, які ігнорують вимоги щодо страхування.

Чому автоцивілка залишається ключовим захистом

Наявність чинного поліса автоцивілки — це не формальність, а реальний фінансовий захист водія. Дотримання правил дорожнього руху та виконання вимог страхового законодавства дозволяє уникнути ситуацій, у яких відповідальність за ДТП перекладається безпосередньо на водія у повному обсязі.