Что украинские военные думают о БМП Bradley: видео

Сюжет подготовили и разместили на своем специализированном сайте наши коллеги из Армия TV, Военного телевидения Украины.

Ребята из 100-й отдельной механизированной бригады, которые прошли через ад в Торецке, много рассказывают об этой почти 30-тонной машине. Они видят не только ее сильные стороны, но и показывают слабые места, что проявились именно в условиях эксплуатации в реальных боевых условиях.

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Несмотря на то, что Bradley уже успела пройти горнило военных конфликтов в разных уголках планеты, подобного Украине еще не было. Именно поэтому на российско-украинском фронте 500-сильная БМП Bradley (8-цилиндровый V-образный дизельный двигатель жидкостного охлаждения Cummins VTA-903T500) адаптируется к современным потребностям, модернизируются и совершенствуется под нынешние вызовы войны.

Такие наработки представляют интерес не только производителю этой машины, но и другим брендам, в продуктовой линейке которых есть боевые машины пехоты. При этом свои ноу-хау члены экипажа не скрывают. Впрочем, посмотрите и убедитесь сами в мужестве украинских защитников, которые не себя хвалят, а с добротой рассказывают о машине.