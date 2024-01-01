Що українські військові думають про БМП Bradley: відео

Сюжет підготували й розмістили на своєму спеціалізованому сайті наші колеги з Армія TV, Військового телебачення України.

Хлопці з 100-ї окремої механізованої бригади, котрі пройшли через пекло у Торецьку, багато розповідають про цю майже 30-тонну машину. Вони бачать не тільки її сильні сторони, але й показують про слабкі місця, що проявилися саме в умовах експлуатації на в реальних бойових умовах.

Читайте також Американські "Абрамси", "Бредлі" та "Страйкери" підсилять ЗСУ

Попри те, що Bradley вже встигла пройти горнило воєнних конфліктів у різних куточках планети, подібного до України ще не було. Саме тому на російсько-українському фронті 500-сильна БМП Bradley (8-циліндровий V-подібний дизельний двигун рідинного охолодження Cummins VTA-903T500) адаптується до сучасних потреб, модернізуються й удосконалюється під нинішні виклики війни.

Такі напрацювання представляють інтерес не тільки виробнику цієї машини, але й іншим брендам, в продуктовій лінійці яких є бойові машини піхоти. При цьому свої ноу-хау члени екіпажу не приховують. Втім, погляньте й переконайтеся самі в мужності українських захисників, котрі не себе хвалять, а з добротою розповідають про машину.