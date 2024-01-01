Повідомлення про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони з’явилося на офіційному сайті Пентагону за київським часом увечері 10 травня.

В списку масштабний перелік боєприпасів, зброї, а також техніки – важких броньованих бойових гусеничних та колісних машин, у т.ч. ППО з сегмента ураження, радіолокаційного спостереження та розвідки.

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Також в переліку є значна кількість бронетранспортерів середньої та легкої розмірних груп, транспортної колісної техніки, причіпних систем.

У бронетанковій групі значаться танки Abrams, Т-72Б, бойові машини піхоти машини групи вогневої підтримки Bradley, бронетранспортери Stryker, M113, броньовані машини безпеки M1117.

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Передадуть протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки MRAP, багатоцільова колісна транспортна техніка (HMMWV), легкі тактичні автомобілі, вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки, командно-штабні машин, паливозаправники тощо.

Окрім узагальненого повідомлення про новий пакет постачання, Міністерство оборони випустило "Інформаційний бюлетень із переліком останньої допомоги США в галузі безпеки Україні". Повний список з семи розділів можна переглянути в оригіналі за цим посиланням.