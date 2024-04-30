29 квітня урядовий сайт Німеччини опублікував звіт про чергову передачу Україні нового пакету боєприпасів, техніки та усілякого іншого майна воєнного та гуманітарного призначення.

Зазначається, що від початку повномасштабної війни допомога Німеччини прямує до Києва двома різними потоками. У першому випадку це фінансові ресурси від ініціативи федерального уряду щодо розбудови потенціалу безпеки, які використовуються для фінансування постачання зброї та інших промислових матеріалів, а у другому – матеріали та основні засоби постачання з резерву Федеральних збройних сил.

Нинішній пакет допомоги з боєприпасів та озброєння доповнив транспортний сегмент. В Україну відправлено 10 одиниць БМП Marder, 1 зенітно-артилерійський комплекс Skynex, 1 радіолокаційна станція виявлення повітряних цілей TRML-4D, 1 ремонтно-евакуаційну машину Dachs, 9 машин розміновування, 1 мостоукладальна машина Beaver та 6 великовагових тягачів M1070 Oshkos з напівпричепами для транспортування танків та іншої важкої бойової броньованої чи інженерної техніки.

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Згадані вище зенітний комплекс Skynex та радіолокаційна станція виявлення повітряних цілей TRML-4D суттєво підсилять потенціал української ППО. Це має велике значення для наших Сил оборони, оскільки ворог активував атаки усіма авіаційними та ракетними засобами ураження.

Наземна радіолокаційна станція TRML-4D в розгорнутому операційному стані. Фото: Hensoldt

Скажімо, TRML-4D належить до сімейства найсучасніших тактичних радарів Hensoldt C-діапазону (НАТО G-діапазону). Він побудований на чотиривісному шасі MAN й має для оперативного маневрування 250-кілометровий запас ходу. З маршового режиму в операційний виводиться за 10 хвилин. Чутлива апаратура спроможна виявити цілі в розмірі 0,01 м².

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Зенітний комплекс Skynex можна сміливо віднести до бюджетних, але доволі високопродуктивних систем протиповітряної оборони. Експерти пояснюють це тим, що боєприпаси до зенітки мало не в сто разів дешевші від ракет. Щоправда, таке порівняння роботи робити не варто, оскільки Skynex з гарматою Oerlikon Mk3 35 мм працює по низьких цілях типу шахед чи інший БпЛА, а IRIS-T обробляє більш швидкі та висотні цілі – ракети, літаки.

Зенітна 35-мм гармата Skynex на самохідному шасі, але можуть поставлятися і в стаціонарній версії. Фото Rheinmetall

Надана Україні зенітна система Skynex, вартістю 90,5 млн доларів, спроможна вражати повітряні цілі на відстані до 4 кілометрів зі скорострільністю 16,6 пострілу в секунду, тобто 1000 набоїв за хвилину. Звісно, тут оператору допомагає радар X-діапазону, завдяки чому здійснюється автономний пошук цілі. При цьому 35-мм набої не підвладні засобам електронної протидії, як це притаманно керованим бомбам, ракетам чи БпЛА.

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Про згадані вище бойові машини піхоти Marder, мостоукладальники Beaver, тягачі та іншу техніку повторюватися не будемо, оскільки редакція Авто24 писала про в інформаційних повідомленнях і тематичних оглядах.