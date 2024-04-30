29 апреля правительственный сайт Германии опубликовал отчет об очередной передаче Украине нового пакета боеприпасов, техники и всякого другого имущества военного и гуманитарного назначения.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны помощь Германии направляется в Киев двумя разными потоками. В первом случае это финансовые ресурсы от инициативы федерального правительства по развитию потенциала безопасности, которые используются для финансирования поставок оружия и других промышленных материалов, а во втором – материалы и основные средства снабжения из резерва Федеральных вооруженных сил.

Нынешний пакет помощи по боеприпасам и вооружению дополнил транспортный сегмент. В Украину отправлено 10 единиц БМП Marder, 1 зенитно-артиллерийский комплекс Skynex, 1 радиолокационная станция обнаружения воздушных целей TRML-4D, 1 ремонтно-эвакуационную машину Dachs, 9 машин разминирования, 1 мостоукладочная машина Beaver и 6 тяжеловесных тягачей M1070 Oshkos с полуприцепами для транспортировки танков и другой тяжелой боевой бронированной или инженерной техники.

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Упомянутые выше зенитный комплекс Skynex и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей TRML-4D существенно усилят потенциал украинской ПВО. Это имеет большое значение для наших Сил обороны, поскольку враг активировал атаки всеми авиационными и ракетными средствами поражения.

Наземная радиолокационная станция TRML-4D в развернутом операционном состоянии. Фото: Hensoldt

Скажем, TRML-4D принадлежит к семейству самых современных тактических радаров Hensoldt C-диапазона (НАТО G-диапазона). Он построен на четырехосном шасси MAN и имеет для оперативного маневрирования 250-километровый запас хода. Из маршевого режима в операционный выводится за 10 минут. Чувствительная аппаратура способна обнаружить цели в размере 0,01 м².

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Зенитный комплекс Skynex можно смело отнести к бюджетным, но довольно высокопроизводительным системам противовоздушной обороны. Эксперты объясняют это тем, что боеприпасы к зенитке чуть ли не в сто раз дешевле ракет. Правда, такое сравнение работы делать не стоит, поскольку Skynex с пушкой Oerlikon Mk3 35 мм работает по низким целям типа шахед или другой БпЛА, а IRIS-T обрабатывает более быстрые и высотные цели – ракеты, самолеты.

Зенитная 35-мм пушка Skynex на самоходном шасси, но могут поставляться и в стационарной версии. Фото Rheinmetall

Предоставленная Украине зенитная система Skynex, стоимостью 90,5 млн долларов, способна поражать воздушные цели на расстоянии до 4 километров со скорострельностью 16,6 выстрела в секунду, то есть 1000 патронов в минуту. Конечно, здесь оператору помогает радар X-диапазона, благодаря чему осуществляется автономный поиск цели. При этом 35-мм патроны не подвластны средствам электронного противодействия, как это присуще управляемым бомбам, ракетам или БпЛА.

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Об упомянутых выше боевых машинах пехоты Marder, мостоукладчиках Beaver, тягачах и другой технику повторяться не будем, поскольку редакция Авто24 писала об этом в информационных сообщениях и тематических обзорах.