Американские "Абрамсы", "Брэдли" и "Страйкеры" усилят ВСУ

Сообщение о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны появилось на официальном сайте Пентагона по киевскому времени вечером 10 мая.

В списке масштабный перечень боеприпасов, оружия, а также техники – тяжелых бронированных боевых гусеничных и колесных машин, в т.ч. ПВО с сегмента поражения, радиолокационного наблюдения и разведки.

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Также в перечне есть значительное количество бронетранспортеров средней и легкой размерных групп, транспортной колесной техники, прицепных систем.

В бронетанковой группе значатся танки Abrams, Т-72Б, боевые машины пехоты машины группы огневой поддержки Bradley, бронетранспортеры Stryker, M113, бронированные машины безопасности M1117.

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Передадут противоминно-устойчивые транспортные средства с защитой от засады MRAP, многоцелевая колесная транспортная техника (HMMWV), легкие тактические автомобили, грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники, командно-штабные машин, топливозаправщики и тому подобное.

Кроме обобщенного сообщения о новом пакете поставок, Министерство обороны выпустило "Информационный бюллетень с перечнем последней помощи США в области безопасности Украине". Полный список из семи разделов можно посмотреть в оригинале по этой ссылке.