Под конец рабочего дня 6 декабря Пентагон опубликовал оперативную информацию о предоставлении Украине помощи техникой, вооружением и другим имуществом.

В среду администрация Байдена объявила о дополнительной помощи США Украине. Это будет уже 52-й по счету транш, направленный на обороноспособность Украины.

Украина имеет вот такую новейшую систему ПВО Patriot от правительства США. Аналогичные батареи охраняют небо и над Европейским союзом. Фото: Минобороны Польши

Государственный секретарь Энтони Дж. Блинкен в заявлении для прессы отметил, что пакет в 175 миллионов долларов США использует ограниченные ресурсы, которые остаются доступными для помощи Украине.

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Декабрьский пакет предусматривает поставку боеприпасов ПВО, высокомобильных артиллерийских ракетных, противотанковых систем, оборудования для защиты критически важных инфраструктур, запасные части, вспомогательное оборудование, транспорт и тому подобное.

Редакция Авто24 сделала выборку наземной колесной гусеничной боевой, транспортной техники, переданной Пентагоном с 24 февраля 2022 по 1 декабря 2023 года.

Техника наземного сегмента:

- 31 танк Abrams;

- 45 танков Т-72Б;

- 186 боевых машин пехоты Bradley;

- 4 машины группы огневой поддержки Bradley;

- 189 бронетранспортеров Stryker;

- 300 бронетранспортеров M113;

- 250 бронированных машин безопасности M1117;

- 500+ противоминно-устойчивых транспортных средств с засадой (MRAP);

- 2000+ многоцелевых колесных ТС высокой мобильности (HMMWV);

- 200+ легких тактических автомобилей;

- 300 БМП;

- 80 грузовиков;

- 124 прицепа для перевозки тяжелой техники;

- 800+ тактических автомобилей для буксировки и транспортировки техники;

- 131 тактический автомобиль для подъема техники;

- 10 командно-штабных машин;

- 30 автомобилей зарядки боеприпасов;

- 18 бронированных мостовых систем;

- 8 транспортных средств материально-технического обеспечения 8 транспортных средств;

- 239 топливозаправщиков;

-1 05 топливных прицепов;

- 58 водных прицепов;

- 6 бронированных легковых автомобилей;

- 1 батарея ПВО Patriot;

-12 зенитно-ракетных систем NASAMS.

Общая сумма помощи за время российско-украинской войны с 24 февраля 2022 года достигла 44,2 миллиарда долларов, а во времена правления Джо Байдена - 44,8 миллиарда долларов.

Подробное описание предоставленной помощи США за время российско-украинской войны опубликовано на сайте Пентагона.