Під кінець робочого дня 6 грудня Пентагон опублікував оперативну інформацію про надання Україні допомоги технікою, озброєнням та іншим майном.

У середу адміністрація Байдена оголосила про додаткову допомогу США Україні. Це буде уже 52-й за відліком транш, спрямований на обороноздатність України.

Україна має ось таку новітню систему ППО Patriot від уряду США. Аналогічні батареї охороняють небо й над Європейським союзом. Фото: Міноборони Польщі

Державний секретар Ентоні Дж. Блінкен у заяві для преси наголосив, що пакет у 175 мільйонів доларів США використовує обмежені ресурси, які залишаються доступними для допомоги Україні.

Також цікаво Скільки автомобілів "швидка допомога" надійшло у медзаклади України

Грудневий пакет передбачає постачання боєприпасів ППО, високомобільних артилерійських ракетних, протитанкових систем, обладнання для захисту критично важливих інфраструктур, запасні частини, допоміжне обладнання, транспорт тощо.

Редакція Авто24 зробила вибірку наземної колісної гусеничної бойової, транспортної техніки, переданої Пентагоном з 24 лютого 2022 по 1 грудня 2023 року.

Техніка наземного сегмента:

• 31 танк Abrams;

• 45 танків Т-72Б;

• 186 бойових машин піхоти Bradley;

• 4 машини групи вогневої підтримки Bradley;

• 189 бронетранспортерів Stryker;

• 300 бронетранспортерів M113;

• 250 броньованих машин безпеки M1117;

• 500+ протимінно-стійких транспортних засобів із засідкою (MRAP);

• 2000+ багатоцільових колісних ТЗ високої мобільності (HMMWV);

• 200+ легких тактичних автомобілів;

• 300 БМП;

• 80 вантажівок;

• 124 причепи для перевезення важкої техніки;

• 800+ тактичних автомобілів для буксирування та транспортування техніки;

• 131 тактичний автомобіль для підйому техніки;

• 10 командно-штабних машин;

• 30 автомобілів зарядки боєприпасів;

• 18 броньованих мостових систем;

• 8 транспортних засобів матеріально-технічного забезпечення;

• 239 паливозаправників;

•1 05 паливних причепів;

• 58 водних причепів;

• 6 броньованих легкових автомобілів;

• 1 батарея ППО Patriot

•12 зенітно-ракетних систем NASAMS.

Загальна сума допомоги за час російсько-української війни з 24 лютого 2022 року досягла 44,2 мільярда доларів, а за часів правління Джо Байдена - 44,8 мільярда доларів.

Детальний опис наданої допомоги США за час російсько-української війни опубліковано на сайті Пентагону.