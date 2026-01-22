Для защиты танков Leopard чехи создали "убийцу дронов": как она работает

Первыми получателями “Леопардов” с системой активной защиты Trophy будут Литва, Хорватия, Чехия и Нидерланды. По согласованию со всеми четырьмя заказчиками все законтрактованные машины KNDS Germany будет комплектовать чешской защитой.

Новость о полученном контракте на изготовление систем активной защиты озвучила пресс-служба EuroTrophy, совместного предприятия GDELS, KNDS и Rafael. Сумму контракта не скрывали – 330 миллионов евро.

Если сопоставить, то получится 178 танков

Официально заявлено только о контракте и его стоимости, но не уточнено количество заказанных систем защиты. Однако из других источников известно, что Хорватия, Литва и Чешская Республика получат от KNDS Germany по 44 основных боевых танков Leopard 2 A8, а Нидерланды – 46. Суммарно это составит 178 основных боевых танков такого типа с новой защитой.

Также указываются дополнительные условия контракта. По этому документу предусмотрена поставка запасных частей, учебных и образовательных пакетов, а также другого логистического оборудования, необходимого для поддержки APS во время ее использования.

Коротко о технологии

Система активной защиты Trophy состоит из нескольких радаров и взрывных эффекторов, установленных на башне машины. Если по машине выпущена ракета, радары идентифицируют ее и оценивают, представляет ли она угрозу. В любом случае система определяет место запуска, а также предлагает возможность противодействия ракете.

Графическая схема защиты танка от поражения “шахедами”. Инфографика: Авто24

Если ракета или снаряд или другой тип поражения идентифицируется как угроза, система направляет свой контрзападный эффектор на цель. Затем эффектор детонирует, и образованное облако осколков нейтрализует угрозу. Это приводит к детонации боеголовки, летящей, на безопасном расстоянии от транспортного средства.

Пошаговая работа:

обнаружение – радар обнаруживает и классифицирует приближающуюся угрозу,;

– радар обнаруживает и классифицирует приближающуюся угрозу,; отслеживание и оповещение – Trophy отслеживает угрозу, рассчитывает точку перехвата и предупреждает экипаж;

– Trophy отслеживает угрозу, рассчитывает точку перехвата и предупреждает экипаж; перехвата – если угроза представляет опасность, она автоматически нейтрализуется.

Затем эффектор контрмер перезаряжается и готов к следующему использованию. Весь процесс занимает менее секунды.

Trophy имеет универсальную способность

Ракеты или снаряды являются лишь частью целей для системы защиты. В нынешней современной форме Trophy способен эффективно бороться с угрозами с воздуха – беспилотниками и боеприпасами, барражирующими.

Ключевые преимущества: