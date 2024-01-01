Рашисты сделали из танка "мангал", который больше похож на металлический сарай

Российские СМИ облетела новость о новом обустройстве танка Т-80 дополнительной защитой от украинских дронов и снарядов. Телеканал "Звезда", газета "Аргументы и факеты" и другие прокремлевские издания с восторгом рассказывают о построенном "Царь-мангале".

На самом деле это не "царь", а что-то похожее на халабуду. Внутри металлической коробки, выполненной из цельных листов толщиной 8 мм, установили решетки для вентиляции и даже походную откидную панцирную кровать на цепях "для отдыха между боевыми задачами". Об этом с сарказмом рассказывает бельгийское экспертное издание Army Recognition.

Читайте также Как ВСУ используют трофейные российские танки: видео

И хотя обзор после модернизации у танкистов ограничен, однако таким дополнением они довольны – комфортно, как дома на печи. Так они заявят журналистам, но при этом не упоминают, что печь дистанционно разжигают и поддерживают в ней огонь с помощью снарядов и дронов украинские танкисты, артиллеристы и операторы дронов.

Так выглядит российский "сарай" с вентиляцией и откидной кроватью с панцирной сеткой. Скриншот: Авто24

Такие металлические коробки из сплошных стальных листов, наваренных на каркас из коробчатого профиля, уже не столько мангал, сколько полноценный хлев. Кроме уменьшенного обзора, который и до этого у танков был ограничен, есть и другие недостатки. В первую очередь падает маневренность машин, они становятся медленнее и похожи на черепаху.

Читайте также Сколько российских танков и автотехники уничтожили ВСУ: подробные подсчеты

Во вторых, из-за такой коробки танк менее эффективен как боевая единица. Есть и третий фактор – надстройка в виде хлева делает танк более заметным даже при хорошей маскировке в складках рельефа.

Возможно и не халабуда, но на карцер для российских танкистов этот Т-80 похож. Скриншот: Авто24

Таким образом, у экспертов возникли большие сомнения относительно настоящей эффективности "клеток для борьбы" с дронами и снарядами. Здесь заявленная защита от беспилотников, не может компенсировать тактические недостатки. Несмотря на подобные средства защиты в виде всевозможных "мангалов", "клеток" и "хлевов" с кроватями, все это хорошо уничтожается точными атаками украинских войск.