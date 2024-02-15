Россия в Украине потеряла более 3000 танков, но имеет достаточно бронетехники низшего качества на складах для замены на годы.

Нидерландский сайт военной разведки Oryx разместил очень подробный анализ по потерям россиянами танков, бронетранспортеров, автомобилей. Итог сделан на основе открытых источников. Однако там речь идет лишь о 2730 потерянных Россией танков за время войны.

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Задокументированные потери российских танков за время войны по данным Oryx:

Т-55 - 3 ед;

Т-62 - 102 ед;

Т-64 - 85 ед;

Т-72 - 1357 ед;

Т-80 - 755 ед;

Т-90 - 108 ед;

неопределенно: 320 ед;

всего: 2730 ед.

Из указанного количества уничтожено - 1786, повреждено - 149, брошено - 259, захвачено украинцами - 541.

По автомобилям статистика такова: общие потери колесных машин за время войны достигли 14393 ед., из этого числа уничтожено – 10065, повреждено - 651, брошено - 742, захвачено – 2935.

По каждой единице полностью утраченной, подбитой или захваченной Украиной российской техники предоставляется фото- или видеоподтверждение.

Впрочем, даже после потери такого количества танков, в том числе примерно 1120 боевых машин за прошлый год, Россия все еще имеет примерно вдвое больше танков, чем Украина. Об этом, опираясь на исследования Международного института стратегических исследований, сообщил Reuters.

По словам старшего научного сотрудника Института по военному потенциалу Генри Бойды, Россия была примерно "безубыточной" по заменам. За прошлый год она поставила на вооружение еще примерно 1000-1500 танков, но максимум 200 недавно построенные, а в подавляющем большинстве это были отремонтированные машины старых моделей.

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"Москва смогла обменять качество на количество... путем изъятия тысяч старых танков из хранилищ со скоростью, которая порой могла достигать 90 танков в месяц", - говорится в отчете.

Запасы России свидетельствуют, что Москва может потенциально в течение трех следующих лет понести большие потери и пополнять резервуары из запасов низшего технического уровня, независимо от ее способности производить новое оборудование.

Украина также понесла потери большого количества танков, но пополнение со складов резерва западных армий позволило ей сохранить запасы. Сейчас Киеву не хватает новых артиллерийских средств и систем противовоздушной обороны.

"Западные правительства снова оказываются в таком положении, когда они должны решить, предоставить Киеву достаточно оружия, чтобы нанести решающий удар, а не просто так, чтобы не проиграть", – заявил генеральный директор IISS Бастиан Гигерих.

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Россия, со своей стороны, перевела свою экономику на военный лад, запустила на оборонных заводах круглосуточное производство в три смены, в т.ч. на ремонтных предприятиях.

Учитывая потери, понесенные обеими сторонами, и изнурительный характер окопной войны, эксперты IISS считают, что нынешний тупик, скорее всего, сохранится.

"Ни одна сторона не может осуществить широкомасштабную атаку, не понеся очень значительных потерь, и это, вероятно, будет продолжаться в обозримом будущем", - сказал аналитик по сухопутным войнам IIIS Берри.