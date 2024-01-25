Немецкое правительство планирует на 2024 год огромные поставки Украине как военной техники, так и гуманитарных грузов. Годовая программа помощи начата с первых дней года.

По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, последние недели почти ежедневно в Украину через логистический хаб в Польше пошли грузы из Германии. Сейчас поступают боевые бронированные машины, дроны и системы защиты от беспилотников, более 100 транспортных средств.

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ФРГ в этом году удвоит военную поддержку Украины с 4 миллиардов до 8 миллиардов евро. Самые масштабные поставки в 2024 году ожидаются в рамках программы "танковой коалиции" – более 80 танков Leopard 1 A5. Они поэтапно будут направляться в Украину по готовности заводского ремонта и сервиса.

В группе техники готовятся к передаче:

зенитно-ракетные комплексы IRIS-T SLM

зенитные танки типа Gepard;

артсистемы с боеприпасами;

боевые танки Leopard 1 A5;

бронетранспортеры;

инженерные машины;

мостоукладочные танки;

защищенные автомобили.

В рамках противовоздушной коалиции также будут коррективы. Учитывая агрессивные террористические ракетно-шахедные атаки россиян, глава Бундесвера Борис Писториус на видеоконференции заявил всем министрам оборонных ведомств: "Небо над Украиной должно принадлежать Украине".

Зенитно-ракетные комплексы среднего радиуса действия IRIS-T SLM немецкой компании Diehl Украине нужны уже сегодня, поскольку враг свирепствует и усиливает атаки на гражданскую инфраструктуру. Фото: welt.de

Эту инициативу поддержали все без исключения: мир шокирован массовыми ударами России по гражданской инфраструктуре Украины. Намечено значительно усилить подразделения ПВО и авиации.

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Непосредственно Бундесвер, кроме систем ЗРК и ракет, уже в ближайшее время направит Киеву шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk 41. В Германии уже учатся украинские пилоты, готовятся и запасные части для этого типа вертолета. Передача ожидается со второго квартала 2024 года.

Зенитные танковые комплексы Gepard показали себя в Украине очень хорошо, но их еще очень и очень мало Wikipedia.org

Видеоконференция Контактной группы по вопросам обороны Украины подтвердила, что самые насущные потребности ВСУ будут удовлетворены. Партнеры и союзники предоставляют Киеву обязательства, даже обещают, что поддержка будет продолжаться и в дальнейшем.