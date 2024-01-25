Німецький уряд планує на 2024 рік величезні поставки Україні як військової техніки, так і гуманітарних вантажів. Річну програму допомоги розпочато з перших днів року.

За словами міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, останніми тижнями майже щодня через логістичний хаб у Польщі в Україну спрямовані вантажі з Німеччини. Наразі надходять бойові броньовані машини, дрони та системи захисту від безпілотників, понад 100 транспортних засобів.

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ФРН цьогоріч подвоїть військову підтримку України з 4 мільярдів до 8 мільярдів євро. Наймасштабніші постачання 2024 року очікуються в рамках програми "танкової коаліції" – понад 80 танків Leopard 1 A5. Вони поетапно направлятимуться в Україну за готовністю заводського ремонту і сервісу.

В групі техніки готуються до передачі:

зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLM

зенітні танки типу Gepard;

артсистеми з боєприпасами;

бойові танки Leopard 1 A5;

бронетранспортери;

інженерні машини;

мостоукладальні танки;

захищені автомобілі.

В рамках протиповітряної коаліції також будуть корективи. Зважаючи на агресивні терористичні ракетно-шахедні атаки росіян, глава Бундесверу Борис Пісторіус на відеоконференції заявив усім міністрам оборонних відомств: "Небо над Україною має належати Україні".

Зенітно-ракетні комплекси середнього радіуса дії IRIS-T SLM німецької компанії Diehl Україні потрібні уже сьогодні, оскільки ворог лютує й посилює атаки на цивільну інфраструктуру. Фото: welt.de

Цю ініціативу підтримали усі без винятку: світ шокований масовими ударами Росії по цивільній інфраструктурі Україні. Намічено значно посилити підрозділи ППО та авіації.

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Безпосередньо Бундесвер, окрім систем ЗРК та ракет, вже найближчим часом направить Києву шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk 41. У Німеччині вже навчаються українські пілоти, готуються й запасні частини для цього типу гелікоптера. Передача очікується з другого кварталу 2024 року.

Зенітні танкові комплекси Gepard показали себе в Україні дуже добре, але їх ще дуже і дуже мало Wikipedia.org

Відеоконференція Контактної групи з питань оборони України підтвердила, що найнагальніші потреби ЗСУ будуть задоволені. Партнери та союзники надають Києву зобов’язання, навіть обіцяють, що підтримка продовжуватиметься й надалі.