Украинские защитники усилили Харьковский участок фронта немецкими танками Leopard 1A5, которые показали себя намного результативнее бронетехники советских времен.

В частности, об успешном применении этих машин против российских оккупантов рассказали украинский специализированный ресурс ОО "Украинский милитарный центр" и французское информационное агентство AFP.

По их свидетельствам, военные хвалят немецкую бронемашину и отмечают, что в бою она способна поражать цели на расстоянии до 5 километров.

Читайте также Rheinmetall готовит для Украины масштабное пополнение "Леопардами" и другой техникой

В то же время сообщается, что такими танками ВСУ усилится еще больше, поскольку до конца года "Германия готовит для Украины поставки более 100 танков Leopard 1". Это будут "Леопарды" в версии A5.

Скриншот из видео информационного агентства AFP

Также готовится поставка по другим контрактам именно по этой машине. Скажем, немецкий завод бронетехники Rheinmetall начал выполнение заказа на поставку Украине новой партии боевой техники, в том числе танков Leopard 1.

Читайте также Украина может получить сотни танков Leopard 1: какова их боевая способность

По контракту с правительством Украины, сумма которого не разглашается, концерн обязался провести ремонт и модернизацию 25 танков Leopard 1A5.

Сообщается также об ожидании транша Leopard 1A5DK после ремонта танков из Дании.