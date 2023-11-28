Українські захисники підсилили Харківську ділянку фронту німецькими танками Leopard 1A5, які показали себе набагато результативніше від бронетехніки радянських часів.

Зокрема, про успішне застосування цих машин проти російських окупантів розповіли український спеціалізований ресурс ГО

"Український мілітарний центр" та французьке інформаційне агентство AFP.

За їх свідченнями, військові хвалять німецьку бронемашину та зазначають, що у бою вона здатна уражати цілі на відстані до 5 кілометрів.

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Водночас повідомляється, що такими танками ЗСУ підсилиться ще більше, оскільки до кінця року "Німеччина готує для України постачання понад 100 танків Leopard 1". Це будуть "Леопарди" у версії A5.

Скриншот з відео інформаційного агентства AFP

Також готується постачання за іншими контрактами саме по цій машині. Скажімо, німецький завод бронетехніки Rheinmetall розпочав виконання замовлення на постачання Україні нової партії бойової техніки, у тому числі танків Leopard 1.

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За контрактом з урядом України, сума якого не розголошується, концерн зобов’язався провести ремонт та модернізацію 25 танків Leopard 1A5.

Повідомляється також про очікування траншу Leopard 1A5DK після ремонту танків з Данії.