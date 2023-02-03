Німеччина погодила можливість передачі Leopard 1 для ЗСУ, тож шлях до їх постачання з різних країн відкритий. Але чи зможе застарілий німецький танк минулого покоління створити гідну відсіч радянсько-російській бронетехніці на полі бою?

Наші західні союзники працюють над тим, щоб зміцнити ЗСУ західною бронетехнікою не тільки в якісному, але й в кількісному плані також.

Зокрема, уряд Німеччини схвалив поставку танків Leopard 1 в Україну з промислових запасів і веде переговори про викуп 15 танків Gepard у Катару для відправлення до Києва, повідомляє Sueddeutsche Zeitung у п’ятницю.

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Компанії Rheinmetall і Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) хочуть відремонтувати десятки танків Leopards 1 і можуть постачати їх в Україну, якщо Київ захоче їх купити, повідомляє Reuters.

Можливо, мова йде про танки, які хоче відновити та передати Україні уряд Данії, повідомляє Defence Express. Декілька десятків данських Leopard 1A5-DK зараз перебувають на зберіганні в німецької фірми Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), що у місті Фленсбург. Протягом наступних 3 місяців Данія може відремонтувати та віддати ЗСУ 20 танків Leopard 1A5-DK, ще 40 машин – в наступні 6 місяців, при загальній кількості 99 танків цього типу на зберіганні в FFG.

Окрім того, між Міноборони Бельгії та приватною компанією OIP тривають "торги" щодо ціни викупу близько 50 танків Leopard 1A5, щоб зміцнити ЗСУ. Адже спочатку керівництво OIP за відновлення та передачу просило по півмільйона євро за один танк, але згодом "заломило" ціну вже до 1 мільйона євро. І схоже, що тут вкотре "третейським суддею" виступить Велика Британія, яка викупила зі складів OIP до 20 САУ M109 (а за деякими повідомленнями – і до півсотні бронетранспортерів M113).

Окрім того, кілька німецьких офіційних осіб обговорювали з міністерством закордонних справ Катару можливу закупівлю 15 танків Gepard, які були призначені для убезпечення стадіонів під час Чемпіонату світу з футболу.

Бойові можливості Leopard 1A5

Бундесфер взяв на озброєння танк Leopard 1 ще у 1964 році, тому це дійсно застаріла машина. Але якщо говорити про Leopard 1A5, то це вже модифікація 1987 року.Тобто ця модель на три роки молодша за Т-64БВ. За п’ять модернізацій німецький танк значно наростив захист, отримав стабілізатор озброєння, нову прицільну та комп'ютеризовану систему керування вогнем, а також турбований дизель на 830 к.с., що для 42-тонної машини дуже не поганий показник, стверджують у Defense Express.

Система управління озброєнням – EMES 18, створена на основі СУО танка Leopard 2. Тому, як мінімум, Leopard 1A5 за цим показником знаходиться на рівні радянських танків кінця 80-х років (Т-64БВ, Т-72Б, Т-80), якщо не перевищує їх за якістю прицільних пристроїв та нічного режиму.

Вогнева потужність 105-мм нарізної гармати непогана, адже бронепробиття 105-мм натівським бронебійним підкаліберним снарядом становить 450 – 500 мм на дистанції 2 км. Тобто аналогічно показнику для найрозповсюдженішого 125-мм снаряда "Манго" радянських танків.

Бронезахист Leopard 1A5 завжди був слабкою рисою цієї машини, однак посилювався під час кожної модернізації.

Висновок

Навіть якщо Leopard 1A5 може викликати скепсис "застарілістю" своїх характеристик, то головним є сам процес – країни Заходу наполегливо працюють над тим, щоб дати Україні достатньо танків не лише для контрнаступу весною, але й для повної перемоги над рашистами.