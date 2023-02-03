Германия согласовала возможность передачи Leopard 1: для ВСУ, поэтому путь к их поставке из разных стран открыт. Но сможет ли устаревший немецкий танк прошлого поколения создать достойный отпор советско-российской бронетехнике на поле боя?

Наши западные союзники работают над тем, чтобы укрепить ВСУ западной бронетехникой не только в качественном, но и количественном плане.

В частности, правительство Германии одобрило поставку танков Leopard 1 в Украину по промышленным запасам и ведет переговоры о выкупе 15 танков Gepard в Катаре для отправки в Киев, сообщает Sueddeutsche Zeitung в пятницу.

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Компания Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) хотят отремонтировать десятки танков Leopards 1 и могут поставлять их в Украину, если Киев захочет их купить, сообщает Reuters.

Возможно речь идет о танках, которые хочет восстановить и передать Украине правительство Дании, сообщает Defence Express. Несколько десятков датских Leopard 1A5-DK сейчас находятся на хранении у немецкой фирмы Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) в городе Фленсбург. В течение следующих трех месяцев Дания может отремонтировать и отдать ВСУ 20 танков Leopard 1A5-DK, еще 40 машин – в последующие 6 месяцев, при общем количестве 99 танков этого типа на хранении в FFG.

Кроме того, между Минобороны Бельгии и частной компанией OIP продолжаются "торги" по цене выкупа около 50 танков Leopard 1A5, чтобы укрепить ВСУ. Ведь сначала руководство OIP за восстановление и передачу просило по полмиллиона евро за один танк, но впоследствии "заломило" цену уже до 1 миллиона евро. И похоже, что в очередной раз "третейским судьей" выступит Великобритания, которая выкупила со складов OIP до 20 САУ M109 (а по некоторым сообщениям – и до полусотни бронетранспортеров M113).

Кроме того, несколько немецких официальных лиц обсуждали с министерством иностранных дел Катара возможную закупку 15 танков Gepard, предназначенных для обеспечения безопасности стадионов во время Чемпионата мира по футболу.

Боевые возможности Leopard 1A5

Бундесфер взял на вооружение танк Leopard 1 еще в 1964 году, потэому это действительно устаревшая машина. Но если говорить о Leopard 1A5, то это уже модификация 1987 года. То есть эта модель на три года младше Т-64БВ. За пять модернизаций немецкий танк значительно нарастил защиту, получил стабилизатор вооружения, новую прицельную и компьютеризированную систему управления огнем, а также турбированный дизель на 830 л.с., что для 42-тонной машины очень неплохой показатель, сообщает Defense Express.

Система управления вооружением – EMES 18, созданная на основе СУО танка Leopard 2. Поэтому, как минимум, Leopard 1A5 по этому показателю находится на уровне советских танков конца 80-х годов (Т-64БВ, Т-72Б, Т-80), если не превышает их в качестве прицельных устройств и ночного режима.

Огневая мощность 105-мм нарезной пушки неплохая, ведь бронепробивание 105-мм натовским бронебойным подкалиберным снарядом составляет 450 – 500 мм на дистанции 2 км. То есть аналогично показателю самого распространённого 125-мм снаряда "Манго" советских танков.

Бронезащита Leopard 1A5 всегда была слабой чертой этой машины, однако усиливалась во время каждой модернизации.

Вывод

Даже если Leopard 1A5 может вызвать скепсис "устаревшими" характеристиками, то главным является сам процесс – страны Запада упорно работают над тем, чтобы дать Украине достаточно танков не только для контрнаступления весной, но и для полной победы над рашистами.