Рашисти зробили з танка "мангал", який більше схожий на металевий хлів

Російські ЗМІ облетіла новина про нове облаштування танка Т-80 додатковим захистом від українських дронів та снарядів. Телеканал "Звезда", газета "Аргументы и факеты" та інші прокремлівські видання з захопленням розповідають про збудований "Цар-мангал".

Насправді то не "цар", а щось схоже на халабуду. Усередині металевої коробки, виконаної з цілісних листів товщиною 8 мм, встановили решітки для вентиляції та навіть похідне відкидне панцирне ліжко на ланцюгах "для відпочинку між бойовими завданнями". Про це з сарказмом розповідає бельгійське експертне видання Army Recognition.

Читайте також Як ЗСУ використовують трофейні російські танки: відео

І хоча огляд після модернізації у танкістів обмежений, однак таким доповненням вони задоволені – комфортно, наче дома на печі. Так вони заявлять журналістам, але при цьому не згадують, що піч дистанційно розпалюють і підтримують в ній вогонь за допомогою снарядів та дронів українські танкісти, артилеристи й оператори дронів.

Так виглядає російський "хлів" з вентиляцією та відкидним ліжком з панцирною сіткою. Скриншот: Авто24

Такі металеві коробки із суцільних сталевих листів, наварених на каркас з коробчастого профілю, вже не стільки мангал, скільки повноцінний хлів. Окрім зменшеного огляду, який і до цього у танків був обмежений, є й інші недоліки. В першу чергу падає маневровість машин, вони стають повільніша й скидаються на черепаху.

Читайте також Скільки російських танків та автотехніки знищили ЗСУ: детальні підрахунки

По друге, через таку коробку танк менш ефективний як бойова одиниця. Є й третій фактор – надбудова у вигляді хліва робить танк більш помітним навіть при гарному маскуванні у складках рельєфу.

Можливо й не халабуда, але на карцер для російських танкістів цей Т-80 схожий. Скриншот: Авто24

Таким чином, в експертів виникли великі сумніви щодо справжньої ефективності "кліток для боротьби" з дронами та снарядами. Тут заявлений захист від безпілотників, не можуть компенсувати тактичні недоліки. Попри подібні засоби захисту у вигляді усіляких "мангалів", "кліток" та "хлівів" з ліжками, все це гарно знищується точними атаками українських військ.