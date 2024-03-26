Трофейна російська техніка стає не тільки донорами для ремонту українських транспортних та бойових машин, але й експлуатується в тилу та на фронті.

Про досвід використання трофейних бойових танків розповів з посиланням на пресслужбу 154-ї окремої механізованої бригади ЗСУ спеціалізований портал Defense Express. Опубліковані фото демонструють процес навчання мобілізованих бійців, в ході якого використовується трофейний танк Т-62М із характерними "бровами Ілліча".

Вочевидь, у фотоепізоді (фото вгорі) бійці 154-ї ОМБр відпрацьовували дії на полі бою під прикриттям бронетехніки. Щоправда, при цьому не зовсім зрозуміло, чи виконував цей Т-62М навчальні стрільби, чи ж просто виступав пересувним навчальним посібником.

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Сам по собі факт появи таких фото є доволі цінним, оскільки трофейні Т-62 в строю ЗСУ публічно "світяться" доволі рідко. Машини цього типу ставали трофеями наших захисників переважно під час боїв за звільнення Херсону восени 2022 року.

Ворог полишав на полі бою та своїх позиціях справні Т-62 частіше, ніж такі машини знищувались. Статистика Oryx на літо 2023 року це підтверджує: на цей період було 22 знищені та 5 пошкоджених Т-62 і водночас затрофеєно 44 машини цього типу.

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Фото: пресслужба 154-ї ОМБр

Щоправда, танки Т-62 оснащені 115-мм гладкоствольною гарматою 2А20, калібр якої не є стандартним для ЗСУ. Через це постає питання з поставкою боєкомплектів.

Експерти Defense Express прогнозують, що "гарним варіантом для застосування трофейних Т-62 в строю ЗСУ могла бути переробка цих танків на БМПВ із баштами від БМП-2, за яку взявся один із волонтерських фондів".

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Повідомляється, що перша подібна машина була презентована у червні 2023 року, але така практика не набула поширення, ймовірно, через недостатню кількості "зайвих" башт від БМП-2 чи інших бронемашин.

Офіційних підтверджень немає, але припускається, що трофейні Т-62М в строю Сил оборони України використовуються здебільшого в ролі навчальних, чого не скажеш (див. відео Радіо Свобода Україна внизу) про інші моделей танків, бронетранспортерів, самохідних артустановок і транспортних машин.