Трофейная российская техника становится не только донорами для ремонта украинских транспортных и боевых машин, но и эксплуатируется в тылу и на фронте.

Об опыте использования трофейных боевых танков рассказал со ссылкой на пресс-службу 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ специализированный портал Defense Express. Опубликованные фото демонстрируют процесс обучения мобилизованных бойцов, в ходе которого используется трофейный танк Т-62М с характерными "бровями Ильича".

Скорее всего, в фотоэпизоде (фото вверху) бойцы 154-й ОМБр отрабатывали действия на поле боя под прикрытием бронетехники. Правда, при этом не совсем понятно, выполнял ли этот Т-62М учебные стрельбы, или же просто выступал передвижным учебным пособием.

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Сам по себе факт появления таких фото является довольно ценным, поскольку трофейные Т-62 в строю ВСУ публично "светятся" довольно редко. Машины этого типа становились трофеями наших защитников преимущественно во время боев за освобождение Херсона осенью 2022 года.

Враг оставлял на поле боя и своих позициях исправные Т-62 чаще, чем такие машины уничтожались. Статистика Oryx на лето 2023 года это подтверждает: на этот период было 22 уничтожены и 5 поврежденных Т-62 и одновременно затрофеено 44 машины этого типа.

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Фото: пресс-служба 154-й ОМБр

Правда, танки Т-62 оснащены 115-мм гладкоствольной пушкой 2А20, калибр которой не является стандартным для ВСУ. Из-за этого возникает вопрос с поставкой боекомплектов.

Эксперты Defense Express прогнозируют, что "хорошим вариантом для применения трофейных Т-62 в строю ВСУ могла быть переделка этих танков на БМПВ с башнями от БМП-2, за которую взялся один из волонтерских фондов".

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Сообщается, что первая подобная машина была представлена в июне 2023 года, но такая практика не получила распространения, вероятно, из-за недостаточного количества "лишних" башен от БМП-2 или других бронемашин.

Официальных подтверждений нет, но предполагается, что трофейные Т-62М в строю Сил обороны Украины используются в основном в роли учебных, чего не скажешь (см. видео Радио Свобода Украина внизу) о других моделях танков, бронетранспортеров, самоходных артустановок и транспортных машин.