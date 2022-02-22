Мировой авторынок продолжит рост в новых реалиях. Меняются цены, методы покупки авто и страны происхождения. Также происходят изменения в самих автомобилях и их системах.

От недостатка важнейших полупроводниковых чипов до остановок крупных сборочных заводов, а также стремительного роста цен на автомобили и пустых дилерских центров – 2021 год запомнился и автопроизводителям, и потребителям. Но также наблюдался всплеск продаж электромобилей и растущий переход от седанов к внедорожникам.

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По некоторым оценкам, все будет как и раньше, поскольку дефицит автомобилей заставит дилеров бороться за товарные запасы, а потребителей – сталкиваться с постоянно растущими ценами.

Вот тенденции, которые могут доминировать в этом году в производстве автомобилей:

продолжение дефицита продукции;

увеличение цен на авто;

популяризация электроавто;

растущая популярность китайского автопрома.

Дефицит продукции

Во время кризиса Covid-19 автопроизводители сократили производство и заказ на запчасти. Но когда продажи начали возобновляться, они обнаружили, что не могут получить все необходимые полупроводники, что привело к большим сокращениям производства. По данным AlixPartners, консалтинговой компании по управлению бизнесом, в 2021 году отрасль потеряет около 210 миллиардов долларов дохода. Хотя поставки чипов ослабевают, они еще далеки от нормального уровня, и сокращение производства будет сказываться вплоть до 2022 года. Хуже всего, отрасль сталкивается с другими проблемами, связанными с нехваткой таких продуктов, как шины, пластик для салона и пенопласт для сидений.

Высокие цены на новые автомобили

В целом из-за нехватки продукции автопроизводители по всему миру произвели в прошлом году примерно на 8 миллионов автомобилей меньше, чем планировалось. Даже если производство возобновится, дилеры не могут пополнить запасы до 2022 года, считает аналитик J.D. Power Тайсон Джомини. В результате покупателям следует ожидать ограниченного выбора, а цены будут расти рекордными темпами. В конце 2021 года типичный новый автомобиль будет стоить 45 000 долларов, что примерно на 8 000 долларов дороже, чем в декабре 2020 года, согласно отраслевым данным.

Нормализация онлайн-покупок автомобилей

Когда в США начались перебои с поставками, у отрасли появилась новая идея. Поскольку покупатели не могли обратиться к дилерам, дилеры обратились к ним через интернет. Даже после того, как страна снова открылась, все больше покупателей покупают автомобили через интернет, а многие продавцы назначают тест-драйвы и доставляют новые автомобили покупателям домой или в офис. Между тем, когда демонстрационные залы почти опустели, обычно импульсивные автомобилисты начали заказывать свои машины и ждать – иногда месяцами – доставку.

Электромобили начинают свое движение к поул-позиции

На них приходится скромная доля продажи новых автомобилей в США, но только за первую половину 2021 года спрос на аккумуляторные автомобили удвоился. В этом году может наступить переломный момент, сказала генеральный директор GM Мэри Барра, и рынок электромобилей взорвется. Несколько факторов сыграют свою роль, начиная с множества новых предложений. Аналитики ожидают, что в этом году количество дальнобойных моделей увеличится в четыре раза.

Влияние программы Build Back Better

Президент Джо Байден уделяет большое внимание автомобильной индустрии. В декабре Белый дом объявил об агрессивных стандартах экономии топлива, и Байден заявил, что хочет, чтобы к 2030 году на долю электромобилей приходилось до 50 процентов продаж в США. Его законопроект об инфраструктуре предусматривает предоставление средств на создание общенациональной сети зарядки. Но другие средства, включая деньги на стимулирование продаж EV, сейчас остановились в Конгрессе.

Стартапы продолжат встряхивать ситуацию

Автомобильная промышленность была в основном закрытым клубом со времен Второй мировой войны, но Tesla показала, что код можно сломать. Теперь другие стартапы хотят разделить ее успех. Уолл-стрит наградила нескольких наиболее перспективных игроков. Рыночная капитализация Rivian сейчас составляет более 90 миллиардов долларов, что больше чем у Ford или General Motors. Но другие, такие как Byton, Lordstown Motors и Faraday Future, испытывают трудности и могут отойти на второй план в 2022 году.

Tesla берет на себя удар

На первый взгляд, 2022 должен стать хорошим годом для Tesla после установления рекордов продаж и прибыли в 2021 году. Калифорнийский производитель электромобилей открыл два новых завода – один в Остине, штат Техас, а другой в Берлине. Но несколько ключевых продуктов, в частности Cybertruck, значительно отстают от графика, как и батареи нового поколения, на которые рассчитывает Tesla. Tesla испытывает давление со стороны китайского правительства и сталкивается с новыми проверками безопасности со стороны американских регулирующих органов.

Автономные автомобили могут затормозить свое производство

Когда-то автопроизводители обещали, что полностью самоуправляющиеся автомобили будут готовы к 2020 году. Однако к 2022 году могут произойти некоторые прорывы. GM и Mercedes-Benz собираются выпустить первую реальную технологию вождения без рук – уровень 3, говоря на промышленном языке – для потребителей. Другие компании, такие как Waymo и Cruise, сосредоточены на услугах совместного использования автомобилей и грузоперевозок. Но проверки безопасности, связанные с Autopilot компании Tesla, являются оговоркой о том, насколько сложной задачей является разработка полностью автономного автомобиля.

Китай становится ближе

Китай – самый большой в мире автомобильный рынок, но такие производители, как Geely и Great Wall, хотят выйти за его пределы. Однако усилия по выходу на рынок США, мировой рынок № 2, неоднократно откладывались. Торговые трения, возникшие при администрации Трампа, так и не были решены при президенте Джо Байдене. Поэтому, несмотря на то, что в американских салонах можно увидеть несколько китайских автомобилей, включая Buick Envision и Polestar 2, до настоящего автомобильного вторжения могут пройти годы.