Світовий авторинок продовжить зростання у нових реаліях. Змінюються ціни, способи покупки авто та країни походження. Також відбуваються зміни у самих автомобілях і їхніх системах.

Від нестачі найважливіших напівпровідникових чіпів до зупинок великих складальних заводів, а також стрімкого зростання цін на автомобілі та порожніх дилерських центрів – 2021 запам’ятався і автовиробникам, і споживачам. Але також спостерігався сплеск продажів електромобілів і зростаючий перехід від седанів до позашляховиків.

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За деякими оцінками, все буде як і раніше, оскільки дефіцит автомобілів продовжуватиме змушувати дилерів боротися за товарні запаси, а споживачів – стикатися з цінами, що постійно зростають.

Ось тенденції, які можуть домінуватимуть цього року у виробництві авто:

Продовження дефіциту продукції;

збільшення цін на авто;

популяризація електроавто;

зростаюча популярність китайського автопрому.

Дефіцит продукції

Під час кризи Covid-19 автовиробники скоротили виробництво та замовлення на запчастини. Але коли продажі почали відновлюватися, вони виявили, що не можуть отримати всі необхідні напівпровідники, що призвело до великих скорочень виробництва. За даними AlixPartners, консалтингової компанії з управління бізнесом, 2021 року галузь втратить близько 210 мільярдів доларів доходу. Хоча поставки чіпів слабшають, вони ще далекі від нормального рівня, і скорочення виробництва позначатиметься аж до 2022 року. Найгірше, галузь стикається з іншими проблемами, пов’язаними з нестачею таких продуктів, як шини, пластик для салону та пінопласт для сидінь.

Вищі ціни на нові автомобілі

Загалом через брак продукції автовиробники по всьому світу виробили минулого року приблизно на 8 мільйонів автомобілів менше, ніж планувалося. Навіть якщо виробництво поновиться, дилери не зможуть поповнити запаси до 2022 року, вважає аналітик J.D. Power Тайсон Джоміні. В результаті покупцям слід очікувати обмеженого вибору, а ціни продовжуватимуть зростати рекордними темпами. Наприкінці 2021 року типовий новий автомобіль коштуватиме 45 000 доларів, що приблизно на 8 000 доларів більше, ніж у грудні 2020 року, згідно з галузевими даними.

Нормалізація онлайн-купівлі автомобілів

Коли США почалися перебої з поставками, галузь дійшла нової ідеї. Оскільки покупці не могли звернутися до дилерів, дилери звернулися до них через Інтернет. Навіть після того, як країна знову відкрилася, все більше покупців купують автомобілі через Інтернет, а багато продавців призначають тест-драйви і доставляють нові автомобілі покупцям додому або в офіс. Тим часом коли демонстраційні зали майже спорожніли, зазвичай імпульсивні автомобілісти почали замовляти свої машини і чекати – іноді місяцями – доставки.

Електромобілі розпочинають свій рух до поул-позиції

На них припадає скромна частка продажу нових автомобілів у США, але лише за першу половину 2021 попит на акумуляторні автомобілі подвоївся. Цього року може настати “переломний момент”, сказала генеральний директор GM Мері Барра, і ринок електромобілів вибухне. Декілька факторів зіграють свою роль, починаючи з безлічі нових пропозицій: Аналітики очікують, що цього року кількість далекобійних моделей збільшиться вчетверо.

Вплив програми Build Back Better

Президент Джо Байден приділяє велику увагу автомобільній промисловості. У грудні Білий дім оголосив про найагресивніші стандарти економії палива, і Байден заявив, що хоче, щоб до 2030 року на частку електромобілів припадало до 50 відсотків продажів у США. Його законопроект про інфраструктуру передбачає надання коштів на створення загальнонаціональної мережі зарядки. Але інші кошти, включаючи гроші на стимулювання продажів EV, зараз зупинилися в Конгресі.

Стартапи продовжать струшувати ситуацію

Автомобільна промисловість була значною мірою закритим клубом з часів Другої світової війни, але Tesla показала, що код можна зламати. Тепер інші стартапи хочуть поділити її успіх. Уолл-стріт нагородила кількох найбільш перспективних гравців. Ринкова капіталізація Rivian зараз становить понад 90 мільярдів доларів, що більше ніж у Ford або General Motors. Але інші, такі як Byton, Lordstown Motors та Faraday Future, зазнають труднощів і можуть відійти на другий план у 2022 році.

Tesla бере на себе удар

На перший погляд, 2022 рік має стати гарним роком для Tesla після встановлення рекордів продажу та прибутку у 2021 році. Каліфорнійський виробник електромобілів відкрив два нових заводи – один в Остіні, штат Техас, а інший у Берліні. Але кілька ключових продуктів, зокрема Cybertruck, значно відстають від графіка, як і батареї нового покоління, на які розраховує Tesla. Tesla зазнає тиску з боку китайського уряду і стикається з новими перевірками безпеки з боку американських регулюючих органів.

Автономні автомобілі можуть загальмувати своє виробництво

Колись автовиробники обіцяли, що повністю самоврядні автомобілі будуть готові до 2020 року. Проте до 2022 року можуть статися деякі прориви. GM та Mercedes-Benz збираються випустити першу справжню технологію водіння без рук – рівень 3, говорячи промисловою мовою, – для споживачів. Інші компанії, такі як Waymo та Cruise, зосереджені на послугах спільного використання автомобілів та вантажоперевезеннях. Але перевірки безпеки, пов’язані з Autopilot компанії Tesla, є застереженням про те, наскільки складним завданням є розробка повністю автономного автомобіля.

Китай стає ближчим

Китай – найбільший у світі автомобільний ринок, але такі виробники, як Geely та Great Wall, хочуть вийти за його межі. Проте зусилля з виходу США, світовий ринок № 2, неодноразово відкладалися. Торгові тертя, що виникли при адміністрації Трампа, так і не були вирішені за президента Джо Байдена. Тому, незважаючи на те, що в американських салонах можна побачити кілька китайських автомобілів, включаючи Buick Envision та Polestar 2, до справжнього автомобільного вторгнення можуть пройти роки.