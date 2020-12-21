Правительство утвердило новую государственную программу безопасности движения. Кроме новых развязок водителям обещают "фантомные патрули", увеличение количества камер автофиксации и систем взвешивания в движении.

21 декабря, на своем заседании Правительство утвердило новую “Государственную программу повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2023 года”. Документ был разработан на основе ранее одобренной Стратегии повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине до 2024 года.

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Декларируемая цель – снизить уровень смертности в результате ДТП по сравнению с 2019 годом минимум на 30% к 2024 году и на 50% к 2030 году. Другая цель – увеличение поступлений от штрафов за нарушение ПДД.

"Безопасность на дорогах – наш приоритет №1. Недавно Правительство одобрило новую Стратегию безопасности движения до 2024 года, а сегодня – соответствующую государственную программу, которая была разработана на ее основе. Поэтому в следующем и последующих годах мы продолжим развивать современную инфраструктуру безопасности. Это современные кольцевые развязки и безопасные пешеходные переходы, площадки для отдыха водителей, демпферные системы и фантомы, автоматические комплексы “взвешивания в движении”, камеры автофиксации нарушений ПДД и другие важные мероприятия. Благодарен правительству за одобренное решение", – отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В частности, государственная программа безопасности направлена на:

снижение уровня смертности в результате ДТП и степени тяжести их последствий для участников дорожного движения;

уменьшение социально-экономических потерь от дорожно-транспортного травматизма;

повышение уровня соблюдения правил дорожного движения его участниками.

В 2021 году на ее реализацию предусмотрено 2,4 млрд грн, за которые планируется:

построить новые развязки кольцевого типа и освещенные пешеходные переходы со светофорами по требованию;

устроить новые демпферные системы, комплексы “Взвешивание в движении” для автоматического габаритно-весового контроля и площадки для остановки и взвешивания;

расширить систему автофотовидеофиксации, установив еще 125 КАФ;

купить фантомы и спецавтомобили для проверки полицией состояния улично-дорожной сети и техсостояния транспортных средств.

Напомним, 21 октября на своем заседании правительство утвердило новую Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года. Она состоит из следующих направлений: