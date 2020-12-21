Уряд затвердив нову Державну програму безпеки руху. Окрім нових розв’язок, водіям обіцяють "фантомні патрулі", збільшення кількості камер автофіксації та систем зважування у русі.

21 грудня, на своєму засіданні Уряд затвердив нову “Державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року”. Документ був розроблений на основі раніше схваленої Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні до 2024 року.

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Декларована мета – знизити рівень смертності внаслідок ДТП у порівнянні з 2019 роком щонайменше на 30% до 2024 року та на 50% до 2030 року. Інша мета – збільшення надходжень від штрафів за порушення ПДР.

“Безпека на дорогах – наш пріоритет №1. Нещодавно Уряд схвалив нову Стратегію безпеки руху до 2024 року, а сьогодні – відповідну Державну програму, яка була розроблена на її основі. Тому у наступному і подальших роках ми продовжимо розбудовувати сучасну інфраструктуру безпеки. Це сучасні кільцеві розв’язки та безпечні пішохідні переходи, майданчики для відпочинку водіїв, демпферні системи і фантоми, автоматичні комплекси “Зважування у русі”, камери автофіксації порушень ПДР та інші важливі заходи. Вдячний Уряду за схвалене рішення”, - зазначив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Зокрема, Державна програма безпеки спрямована на:

зниження рівня смертності внаслідок ДТП та ступеня тяжкості їх наслідків для учасників дорожнього руху;

зменшення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортного травматизму;

підвищення рівня дотримання правил дорожнього руху його учасниками.

У 2021 році на її реалізацію передбачено 2,4 млрд грн, за які заплановано:

побудувати нові розв’язки кільцевого типу та освітлені пішохідні переходи зі світлофорами на вимогу;

влаштувати нові демпферні системи, комплекси “Зважування у русі” для автоматичного габаритно-вагового контролю та майданчики для зупинки і зважування;

розширити систему автофотовідеофіксації, встановивши ще 125 КАФ;

придбати фантоми і спецавтомобілі для перевірки поліцією стану вулично-дорожньої мережі та техстану транспортних засобів.

Нагадаємо, 21 жовтня на своєму засіданні Уряд затвердив нову Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року. Вона складається з таких напрямів: