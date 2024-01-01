Чтобы научиться пользоваться этой машиной, спасатели ездили в Нидерланды

Из нескольких фотоснимков можно понять, что к спасателям поступила спецмашина на шасси MAN TGS 33.400. Эта модель хорошо известна в Украине, поскольку на ее ходовой сделано много самосвалов, введенных в эксплуатацию в наших строительных, дорожных и других службах.

Имея привод 6х4 и мощный 400-сильный двигатель экологического формата Euro VI, автомобиль активно используется на объектах промышленного, жилищного, дорожного строительства. Однако в исполнении автоматизированной воздушно-пенной пожарно-спасательной машины, как сообщает пресс-служба ГСЧС в Полтавской области, такой MAN появился впервые.

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"Данный автомобиль – единственный в Украине. Чтобы овладеть всеми тонкостями работы и управления специальной техникой, накануне полтавские спасатели прошли многодневное обучение в городе Роттердам, Нидерланды", – уточнили в региональной службе спасения.

Фото: ГСЧС Полтавщины

33-тонная спецмашина имеет 22-метровый подъемник, дистанционное управление через поясной пульт управления, необходимое программное обеспечение для оперативного реагирования. Была ли уже пущена в действие эта техника в реальных условиях боевого выезда не сообщается.

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Машина с инновационной надстройкой и оборудованием, спасательной атрибутикой в роллетных шкафах закуплена и передана полтавчанам в рамках проекта Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) – "Поддержка государственного и муниципального управления чрезвычайными ситуациями в Украине".