Щоб навчитись користуватись цією машиною, рятувальники їздили у Нідерланди

З кількох фотознімків можна зрозуміти, що до рятувальників надійшла спецмашина на шасі MAN TGS 33.400. Ця модель добре знана в Україні, оскільки на її ходовій зроблено багато самоскидів, уведених в експлуатацію в наших будівельних, дорожніх та інших службах.

Маючи привід 6х4 та потужний 400-сильний двигун екологічного формату Euro VI, автомобіль активно використовується на об’єктах промислового, житлового, дорожнього будівництва. Однак у виконанні автоматизованої повітряно-пінної пожежно-рятувальної машини, як повідомляє пресслужба ДСНС у Полтавській області, такий MAN з’явився вперше.

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"Даний автомобіль – єдиний в Україні. Щоб опанувати усі тонкощі роботи та управління спеціальною технікою, напередодні полтавські рятувальники пройшли кількаденне навчання у місті Роттердам, Нідерланди", – уточнили в регіональній службі порятунку.

Фото: ДСНС Полтавщини

33-тонна спецмашина має 22-метровий підйомник, дистанційне керування через поясний пульт управління, необхідне програмне забезпечення для оперативного реагування. Чи була вже пущена в дію ця техніка в реальних умовах бойового виїзду не повідомляється.

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Машина з інноваційною надбудовою та обладнанням, рятувальною атрибутикою в ролетних шафах закуплена й передана полтавчанам в межах проєкту Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) – "Підтримка державного та муніципального управління надзвичайними ситуаціями в Україні".