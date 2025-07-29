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Чтобы перегрузку фуры не разоблачили, водитель заменил номерные знаки

Водитель магистрального тягача MAN с полуприцепом придумал довольно интересный способ избегать штрафов за перегруз: на оригинальный украинский номер грузовика он сделал наклейку номерного знака другого государства.
MAN в Одесской области ездил с наклейками польских номеров поверх украинских - Auto24

ФОТО: Укртрансбезопасность|

Имитация польского номера поверх украинского свою миссию не выполнила

Валентин Ожго
logo29 июля, 12:50
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Замысел обмануть систему автоматического весового контроля WIM практически удался. На автодороге Т-16-27 КПП "Серпеневское"-Тарутино-Арциз-Сарата" водитель очень удачно прошел мимо датчиков и камеры системы WIM 80. Однако по поводу "удачно" так думалось только хитроватому водителю.

Операторы весового контроля заподозрили подтасованные номерные знаки и оперативно направили туда экипаж Отдела государственного надзора (контроля) в Одесской области. Когда MAN в очередной раз прошел систему весового контроля, инспекторы остановили грузовик.

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Повторный проезд со скрытым номером был зафиксирован как системой, так и визуально инспекторами. И этот факт признан доказательством нарушения.

На владельца транспортного средства вынесено постановление по ч.3 ст.132-1 КУоАП – уклонение или отказ от прохождения габаритно-весового контроля (грузовик прошел WIM-систему под другими номерными знаками, не соответствующие регистрации машины). Постановление предусматривает взыскание в размере 51 000 гривен.

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