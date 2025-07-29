Чтобы перегрузку фуры не разоблачили, водитель заменил номерные знаки

Замысел обмануть систему автоматического весового контроля WIM практически удался. На автодороге Т-16-27 КПП "Серпеневское"-Тарутино-Арциз-Сарата" водитель очень удачно прошел мимо датчиков и камеры системы WIM 80. Однако по поводу "удачно" так думалось только хитроватому водителю.

Операторы весового контроля заподозрили подтасованные номерные знаки и оперативно направили туда экипаж Отдела государственного надзора (контроля) в Одесской области. Когда MAN в очередной раз прошел систему весового контроля, инспекторы остановили грузовик.

Читайте также На дорогах Украины введут новую систему весового контроля WIM

Повторный проезд со скрытым номером был зафиксирован как системой, так и визуально инспекторами. И этот факт признан доказательством нарушения.

На владельца транспортного средства вынесено постановление по ч.3 ст.132-1 КУоАП – уклонение или отказ от прохождения габаритно-весового контроля (грузовик прошел WIM-систему под другими номерными знаками, не соответствующие регистрации машины). Постановление предусматривает взыскание в размере 51 000 гривен.