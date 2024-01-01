На дорогах Украины введут новую систему весового контроля WIM

Ожидается, что проект при финансовом обеспечении USAID и UK De в рамках программы “Поддержка цифровой трансформации” полностью автоматизирует процесс проверки габаритно-весовых параметров грузовиков. Именно о такой цели рассказывает Минразвития в своем сообщении.

"Повреждения дорог в 90% случаев вызывают именно перегруженные транспортные средства. Поэтому наша цель – полностью автоматизировать соответствующие процессы контроля и предупредить возможные коррупционные риски. Модернизация системы весового контроля позволит полностью автоматизировать процесс сбора и обработки данных о нарушениях, обеспечить взаимодействие с другими информационными системами и интеграцию с государственными реестрами", – отметил заместитель Министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

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В рамках проекта запланировано обновление системы WIM (Weigh-In-Motion), что позволяет автоматически фиксировать вес и размеры грузовых авто непосредственно во время движения на скорости.

Модернизация системы предусматривает:

автоматический сбор, обработку и хранение данных о нарушениях;

взаимодействие с электронными системами, в частности электронные системы Государственной казначейской службы Украины и " Укрпочты " ;

" " интеграцию с реестрами административных правонарушений и Единым государственным реестром транспортных средств МВД Украины;

создание новых электронных кабинетов для финансового аудитора, оператора WIM и инспектора по постановлениям.

Новое программное обеспечение предусматривает автоматизированное ведение постановлений. Это позволит удобнее менять статус нарушений, фиксировать данные об уплате штрафов, результаты обжалований и судебные решения.

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Обновленная система позволит Укртрансбезопасности не только эффективнее отслеживать нарушения, но и автоматически регистрировать штрафы, следить за их уплатой, а также учитывать результаты судебных обжалований при рассмотрении дел.

К уже действующим электронным кабинетам для инспекторов, администраторов и аудиторов Укртрансбезопасности добавят новые – для финансовых аудиторов, операторов системы WIM и инспекторов, которые занимаются постановлениями.

Благодаря обновлению все процессы станут более эффективными, а обмен данными между ведомствами – проще и удобнее. Это важный шаг к европейским стандартам работы транспорта.