На дорогах України запровадять нову систему вагового контролю WIM

Очікується, що проєкт за фінансового забезпечення USAID і UK De в рамках програми "Підтримка цифрової трансформації" повністю автоматизує процес перевірки габаритно-вагових параметрів вантажівок. Саме про таку мету розповідає Мінрозвитку у своєму повідомленні.

"Пошкодження доріг у 90% випадків спричиняють саме перевантажені транспортні засоби. Тому наша мета – повністю автоматизувати відповідні процеси контролю та попередити можливі корупційні ризики. Модернізація системи вагового контролю дозволить повністю автоматизувати процес збору та обробки даних про порушення, забезпечити взаємодію з іншими інформаційними системами та інтеграцію з державними реєстрами", – наголосив заступник Міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

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У рамках проєкту заплановано оновлення системи WIM (Weigh-In-Motion), що дозволяє автоматично фіксувати вагу та розміри вантажних авто безпосередньо під час руху на швидкості.

Модернізація системи передбачає:

автоматичний збір, обробку та зберігання даних про порушення;

взаємодію з електронними системами, зокрема електронні системи Державної казначейської служби України та " Укрпошти " ;

" " інтеграцію з реєстрами адміністративних правопорушень та Єдиним державним реєстром транспортних засобів МВС України;

створення нових електронних кабінетів для фінансового аудитора, оператора WIM та інспектора по постановах.

Нове програмне забезпечення передбачає автоматизоване ведення постанов. Це дозволить зручніше змінювати статус порушень, фіксувати дані про сплату штрафів, результати оскаржень та судові рішення.

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Оновлена система дозволить Укртрансбезпеці не лише ефективніше відстежувати порушення, але й автоматично реєструвати штрафи, стежити за їх сплатою, а також враховувати результати судових оскаржень під час розгляду справ.

До вже чинних електронних кабінетів для інспекторів, адміністраторів та аудиторів Укртрансбезпеки додадуть нові – для фінансових аудиторів, операторів системи WIM та інспекторів, які займаються постановами.

Завдяки оновленню всі процеси стануть ефективнішими, а обмін даними між відомствами – простішим і зручнішим. Це важливий крок до європейських стандартів роботи транспорту.