Відсьогодні український парк автоматизованих систем вагового контролю вантажного транспорту зріс на ще один комплекс: 22 квітня у Хмельницькій області запрацював WIM-портал дистанційного зважування фур.

В Україні це вже 52-й за відліком комплекс. Його змонтували в дорожньому полотні та арковій конструкції на Хмельницькій ділянці автодороги М-30, що тягнеться від Стрия через всю Україну на схід.

У повідомленні Укртрансбезпеки йдеться про те, що це комплекс WIM 85. Він належить до високошвидкісних систем вимірювання ваги в динаміці. Його технологія дозволяє без зупинки транспортного засобу зчитувати, фіксувати й аналізувати все про дорожній рух. І це не тільки показники ваги фури з причепом чи напівпричепом.

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Перший комплекс Weight-In-Motion для автоматизованого зважування вантажних автомобілів у русі Україна запустила за п’ять місяців до повномасштабної війни.

За два роки, починаючи з 1 жовтня 2021-го, кількість порушень з перенавантаження фур, що має негативний вплив на дороги, "зменшилася у п’ять разів, а бюджет отримав від фіскальних заходів у вигляді накладених штрафів до недобросовісних автоперевізників 280 мільйонів гривень".

Перелік функцій комплексу динамічного зважування транспорту:

запис даних про трафік без переривання потоку трафіку;

виявляє та записує трафік на швидкостях від 1 до 250 км/год;

визначення загальної маси автомобіля та навантаження на кожну вісь;

визначення температури поверхні дороги;

визначення швидкості руху автомобіля;

класифікація транспортних засобів (вимірювання довжини шасі, детектор закінчення довжини автомобіля, у т.ч. причепа);

попередня класифікація транспортних засобів за категорією (мотоцикл, легковий автомобіль, автобус, вантажівка);

виявлення автомобілів, що рухаються частково по одній, а частково по сусідній смузі;

визначення габаритів автомобіля з вантажем;

автоматичне розпізнавання номерних знаків.

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Встановлені на арках камери автоматично фіксують процес за кількома параметрами – швидкість, габарити та реєстраційний номер автомобіля. Світла пора дня чи нічний час на фіксацію не впливають – апаратура знімає інформацію навіть у зливу та хурделицю.

WIM-система зафіксувала у Дніпропетровській області рух вантажного автомобіля марки MAN із перевищенням загальної маси на 21,5%: 21.87 т при дозволеній максимальній фактичній масі 18 т. Штраф у розмірі 34 000 грн не забарився. Фото: Укртрансбезпека

Вся отримана інформація від встановлених у комплексі датчиків, сенсорів та камер надходить до придорожньої шафи. Це своєрідний комп’ютер, до якого під’єднано ланцюг зважування в русі, джерело живлення, мережевий комутатор з оптоволоконним з’єднанням.

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Придорожній процесор отримує дані ланцюга зважування та об’єднує їх із зображеннями оглядових камер та зчитуваннями оптичного розпізнавання номерів від камер ANPR та даними про габарити автомобілів від лазерів.

Камери зі спеціальним джерелом невидимого інфрачервоного світла забезпечують необхідне освітлення для отримання високоякісних зображень, не відволікаючи водіїв видимим світлом при проїзді комплексу.

WIM-система зафіксувала 11 квітня у Житомирській області рух вантажівки DAF із перевищенням загальної маси на 21.61%: 48.64 т при дозволеній максимальній фактичній масі 40 т. Перевізник стане спонсором держбюджету на 34 000 грн. Фото: Укртрансбезпека

Блоки реєстрації транспортних засобів оснащені монохромною CMOS-камерою з високою роздільною здатністю, ІК-спалахом, захищеним сховищем ключів і вбудованою платформою для обробки зображень (кадрування, ANPR і стиснення). Зображення ANPR обрізаються, в кадрі лишається лише зона транспортного засобу навколо номерного знаку, не фіксуючи для процесу водія і / або пасажирів транспортного засобу.

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Якщо система зафіксувала порушення вагових норм, то ці дані відразу опрацьовуються в Центрі обробки даних "Укртрансбезпеки".

Якщо у 2021 році в Україні працювало 24 WIM-станції у 14 областях, то вже 2022 році їх було 38 у 17 областях, а у 2023 році – 50 комплексів у 20 областях.

Застосування даних систем HS-WIM дозволяє підвищити безпеку руху, усунути швидкий знос дорожнього покриття, що спричиняє скорочення бюджетних витрат на обслуговування доріг.

Фото: Укртрансбезпека