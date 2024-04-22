С сегодняшнего дня украинский парк автоматизированных систем весового контроля грузового транспорта вырос на еще один комплекс: 22 апреля в Хмельницкой области заработал WIM-портал дистанционного взвешивания фур.

В Украине это уже 52-й по счету комплекс. Его смонтировали в дорожном полотне и арочной конструкции на Хмельницком участке автодороги М-30, что тянется от Стрыя через всю Украину на восток.

В сообщении Укртрансбезопасности говорится о том, что это комплекс WIM 85. Он относится к высокоскоростным системам измерения веса в динамике. Его технология позволяет без остановки транспортного средства считывать, фиксировать и анализировать все о дорожном движении. И это не только показатели веса фуры с прицепом или полуприцепом.

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Первый комплекс Weight-In-Motion для автоматизированного взвешивания грузовых автомобилей в движении Украина запустила за пять месяцев до полномасштабной войны.

За два года, начиная с 1 октября 2021-го, количество нарушений по перегрузке фур, что имеет негативное влияние на дороги, "уменьшилось в пять раз, а бюджет получил от фискальных мероприятий в виде наложенных штрафов к недобросовестным автоперевозчикам 280 миллионов гривен".

Перечень функций комплекса динамического взвешивания транспорта:

запись данных о трафике без прерывания потока трафика;

выявляет и записывает трафик на скоростях от 1 до 250 км/ч;

определение общей массы автомобиля и нагрузки на каждую ось;

определение температуры поверхности дороги;

определение скорости движения автомобиля;

классификация транспортных средств (измерение длины шасси, детектор окончания длины автомобиля, в т.ч. прицепа);

предварительная классификация транспортных средств по категории (мотоцикл, легковой автомобиль, автобус, грузовик);

выявление автомобилей, движущихся частично по одной, а частично по соседней полосе;

определение габаритов автомобиля с грузом;

автоматическое распознавание номерных знаков.

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Установленные на арках камеры автоматически фиксируют процесс по нескольким параметрам – скорость, габариты и регистрационный номер автомобиля. Светлое время дня или ночное время на фиксацию не влияют – аппаратура снимает информацию даже в ливень и вьюгу.

WIM-система зафиксировала в Днепропетровской области движение грузового автомобиля марки MAN с превышением общей массы на 21,5%: 21.87 т при разрешенной максимальной фактической массе 18 т. Штраф в размере 34 000 грн не заставил себя ждать. Фото: Укртрансбезопасность

Вся полученная информация от установленных в комплексе датчиков, сенсоров и камер поступает в придорожный шкаф. Это своеобразный компьютер, к которому подключена цепь взвешивания в движении, источник питания, сетевой коммутатор с оптоволоконным соединением.

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Придорожный процессор получает данные цепи взвешивания и объединяет их с изображениями обзорных камер и считываниями оптического распознавания номеров от камер ANPR и данными о габаритах автомобилей от лазеров.

Камеры со специальным источником невидимого инфракрасного света обеспечивают необходимое освещение для получения высококачественных изображений, не отвлекая водителей видимым светом при проезде комплекса.

WIM-система зафиксировала 11 апреля в Житомирской области движение грузовика DAF с превышением общей массы на 21.61%: 48.64 т при разрешенной максимальной фактической массе 40 т. Перевозчик станет спонсором госбюджета на 34 000 грн. Фото: Укртрансбезопасность

Блоки регистрации транспортных средств оснащены монохромной CMOS-камерой высокого разрешения, ИК-вспышкой, защищенным хранилищем ключей и встроенной платформой для обработки изображений (кадрирование, ANPR и сжатие). Изображения ANPR обрезаются, в кадре остается лишь зона транспортного средства вокруг номерного знака, не фиксируя для процесса водителя и/или пассажиров транспортного средства.

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Если система зафиксировала нарушение весовых норм, то эти данные сразу обрабатываются в Центре обработки данных "Укртрансбезопасности".

Если в 2021 году в Украине работало 24 WIM-станции в 14 областях, то уже 2022 году их было 38 в 17 областях, а в 2023 году – 50 комплексов в 20 областях.

Применение данных систем HS-WIM позволяет повысить безопасность движения, устранить быстрый износ дорожного покрытия, что приводит к сокращению бюджетных расходов на обслуживание дорог.

Фото: Укртрансбезопасность