Щоб перевантаження фури не викрили, водій замінив номерні знаки

Задум обдурити систему автоматичного вагового контролю WIM практично вдався. На автодорозі Т-16-27 КПП "Серпеневе"-Тарутине-Арциз-Сарата" водій дуже вдало пройшов повз датчики та камеру системи WIM 80. Однак з приводу "вдало" так думалося лише хитруватому водієві.

Оператори вагового контролю запідозрили підтасовані номерні знаки й оперативно направили туди екіпаж Відділу державного нагляду (контролю) в Одеській області. Коли MAN в черговий раз проминув систему вагового контролю, інспектори зупинили вантажівку.

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Повторний проїзд з прихованим номером було зафіксовано як системою, так і візуально інспекторами. І цей факт визнано за доказ порушення.

На власника транспортного засобу винесено постанову за ч.3 ст.132-1 КУпАП – ухилення або відмова від проходження габаритно-вагового контролю (вантажівка пройшла WIM-систему під іншими номерними знаками, що не відповідають реєстрації машини). Постанова передбачає стягнення у розмірі 51 000 гривень.