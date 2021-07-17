Истории о раритетные автомобилях, неожиданно найденых в заброшенных сараях, таки имеют под собой основу. Редкое подтверждение тому – случай с Opel P4, который нашли на днях под Киевом.

Вероятно, это первый подобный случай в Украине в нынешнем веке: ранее неизвестный коллекциоерам автомобиль довоенного выпуска (сам по себе уже невероятная редкость!) нашли в оригинальном состоянии.

С годами подобных находок становится все меньше, но на большой территории Украины еще немало старых сараев и заброшенных гаражей

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Во всем мире европейские автомобили периода до Второй мировой войны ценятся особенно высоко, ведь до наших дней их дожило совсем мало. Именно война стала тому причиной: большая часть их уничтожена на фронтах, а остальные быстро доживали свой век без нормального сервиса и запчастей, поскольку европейская промышленность ни в период боев, ни после Победы легковушками почти не занималась.

На территории СССР те немногочисленные легковые машины, дожившие до мая 1945 года, позже подвергались существенным переделкам – для продолжения эксплуатации при отсутствии родных запчастей. Поэтому найденный под Киевом Opel P4 (1935 – 1937 гг.) так удивил ценителей: он полностью комплектный, а из неоригинального – только генератор (похоже, от ГАЗ-67 или "Эмки"), бампер ( "Москвич-400") и шины .

Родной двигатель на найденном довоенном автомобиле – сегодня это настоящее чудо

Что до резины, кстати, то с ней тоже интересная история. Шины советские, выпущенные ленинградским шинным заводом, но имеют 17-дюймовую размерность – таких не было на отечественных автомобилях. Однако, реставраторы выяснили, что в конце 1940-х в Союзе производили шины 4.50-17 специально для автомобилей DKW F8, которых было немало завезено в качестве трофеев. Этой моделью даже были укомплектованы два таксопарка города на Неве. Подошла эта уникальная резина и к Opel P4, поэтому ее вполне можно считать аутентичным компонентом.

В салоне недавно найденного Opel P4 тоже все родное. Вероятно, трофейная машина эксплуатировалась мало

Новому владельцу "Опеля" удалось частично распутать историю этого экземпляра. Попав в качестве трофея в СССР, "Опель" успешно эксплуатировался в Ленинграде. А в 1959 года владелец приехал на нем в Киев, где машина сломалась. Она была поставлена ​​в сарай в ожидании запчастей, но так и осталась в нем на долгие 62 года ... Помещение было в целом подходящим для хранения, но с одного борта, похоже, было больше влаги или перепадов температуры – крыло таки пострадало от коррозии.

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За свою жизнь машина перекрашивалась только один раз. Интересно, что "новая" краска местами начала сходить, а под ней открывается родное лакокрасочное покрытие – глянцевое и с заводскими цировками! При первичном осмотре реставраторов поразило состояние некоторых деталей. Например, ступицы колес под хромированными колпаками выглядят, как после нескольких лет эксплуатации, будто им совсем не восемьдесят пять лет.

Серьезно поврежденных коррозией деталей кузова совсем немного, но реставраторов ожидает немало работы

На кузове есть две всерьез пораженных ржавчиной детали, но что интересно – новый владелец уже нашел одну из них в отличном состоянии. И не где-то в Германии, а в Украине. Оно и не удивительно, ведь такая модель в свое время была широко распространена среди трофейных иномарок в стране-победительнице. Данный экземпляр P4 – в богатой комплектации, с откидной полкой-багажником сзади, хромированными колпаками и запаской на правом крыле.

Откидной багажник и запаска на крыле – признаки богатой комплектации данного экземпляра

Наконец придется добавить, что эта находка не была такой уж себе неожиданной. Ее совершил киевлянин, известный в реставраторских кругах, и он целенаправленно охотился за старыми автомобилями, давно имея информацию о местонахождении данного Opel. После длительных переговоров с предыдущим владельцем и покупки P4 прибыл в мастерскую столичного клуба Old Car Service, где ему сделают первичную дефектовку и возможно, попытаются поставить "на ход". Вопрос о полной реставрации решается.

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