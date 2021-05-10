Этот экземпляр уникального малосерийного микроавтобуса "Старт" выпуска Северодонецкого авторемзавода – один из немногих, чья история более-менее известна историкам. О ее теперешней судьбе рассказывает "Авто24"

На днях ФБ-сообщество почитателей этой машины опубликовало малоизвестное фото “Старта”. Оно интересно тем, что сделано не в 1960-70-е гг., как большинство известных изображений этих микробусов, а в конце 1990-х – 2000-м году. Также неравнодушным гражданам удалось проследить судьбу машины до того, как было сделано это фото, и до наших дней.

То самое фото примерно 1999 – 2000 г. Похоже, это единственный комплектный микроавтобус “Старт”, сохранившийся в Украине

Исследователи рассказали, что данный экземпляр "Старта" выпущен именно на САРБ (Северодонецкая авторембаза) – там, где родилась конструкция этой необыкновенной машины и где была выпущена самая большая ее серия (более 100 штук). Как известно, микроавтобус кроме Северодонецка также выпускали в Донецке – на автобазе “Главдонбасстрой” (10 шт.), в Луганске – на местном автосборочном заводе ЛАСЗ (20 шт.) и в Коростене на машиностроительном заводе (70 шт.).

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По данным исследователей, данный бело-оранжевый “Старт” в 1980-е — 1990-е годы принадлежал заводу "Кремнийполимер" (г.Запорожье, Запорожская обл.). Судя по найденной кинохронике, такой микроавтобус был на предприятии и в 1969 г., и очевидно, это один и тот же экземпляр.

В салоне “Старта” тоже достаточно авангарда, хотя робочее место водителя не особенно удобно. На первых фото – диспетчерская версия

Естественно, он проходил ремонты, с которыми проблем скорее всего не было: все узлы и агрегаты в “Старте” - от “Волги” ГАЗ-21, а мелкие повреждения нержавеющего стеклопластикового кузова легко ремонтировать стеклотканью и эпоксидной смолой (шпаклевкой). Бело-красную окраску микроавтобус тоже получил во время ремонта в конце 1990-х, до этого машина тоже была двухцветной, но вместо красного тона был желто-золотой.

Фирменной для “Старта” считалась бело-голубая раскраска

В начале 2000-х, автомобиль был списан с баланса “Кремнийполимера”. Он был выставлен на продажу, и по некоторой информации, за списанный микроавтобус в качестве оплаты просили новую “Газель”. Судя по имеющемуся фото, у машины уже на то время были серьезные проблемы с кузовом; сказалась характерная “болезнь” объёмных стеклопластиковых конструкций – деформация панелей и проемов. Подобные дефекты зачастую требуют полной переделки кузова, если не сказать – его изготовления заново.

Двигатель микроавтобуса “Старт” спрятан под столиком, который возвышается между второй парой сидений

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После 2000 года редкий микроавтобус выкупила для своего собрания реставрационная фабрика "СамоходЪ" имени Игоря Жемова (г. Краматорск, Донецкая обл.) В конце 2020 года “Старт” поменял хозяина, теперь он пребывает в частном собрании украинского коллекционера.

Автомобильные историки отмечают, что это один из немногих – если не единственный – "Старт", история которого известна со времен его “молодости” и до наших дней.

Микроавтобусов в СССР выпускалось очень мало, поэтому многие “Старты” оставались на службе до 30 лет

Справка про “Старт”

Микроавтобус стал результатом деятельности настоящих энтузиастов нового вида материала – стеклопластика. В начале 1960-х годов инженеры и аматоры, живущие в Северодонецке, увлеклись передовым конструкционным материалом – стеклопластиком. Увлечению способствовало развитие региона как центра химической промышленности: в Северодонецке начинали работу Завод стеклопластиков и опытно-конструкторское бюро синтетических продуктов (ОКБСП). Родилась идея выпускать небольшими сериями легковые автомобили и микроавтобусы с кузовом из стеклопластика. Начинание поддержали местные руководители, и было решено выпуск перспективной техники наладить на САРБ – Северодонецкой авторемонтной базе.

“Старт” отличается представительной внешностью, поэтому их часто использовали в качестве персональных машин директоров или как служебные при конторах больших предприятий

Микроавтобус назвали “Старт”, его дизайн создал инженер-конструктор Юрий Андрос. Машина получилась не просто самобытной, а и гармоничной, стилистически выдержанной. При этом задача художника осложнялась тем, что конструкторам приходилось использовать некоторые стандартные изделия: лобовое и заднее стекла (от УАЗ-450), светотехнику, колеса с декоративными колпаками.

Машина выпускалась небольшими партиями, в некоторых случаях – поштучно. Главным сдерживающим фактором был дефицит комплектов узлов и агрегатов ГАЗ-21 “Волга”. Да и технология выклейки кузова в матрицу не давала возможности тиражировать “Старт” в массовых количествах. На сегодня в мире существует несколько экземпляров восстановленных “Стартов”. В Украине кроме описанного здесь экземпляра есть еще один, также в состоянии, далеком от идеала.

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