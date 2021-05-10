Цей екземпляр унікального малосерійного мікроавтобуса "Старт" випуску Сєверодонецького авторемзаводу – один з небагатьох, чия історія більш-менш відома історикам. Про його теперішню долю розповідає "Авто24"

Днями ФБ-спільнота шанувальників цієї машини опублікувала маловідоме фото мікроавтобуса "Старт". Воно цікаве тим, що зроблено не в 1960-70-і рр., як більшість відомих зображень цих мікробусів, а в кінці 1990-х – 2000-му році. Також небайдужим громадянам вдалося прослідкувати долю машини до того, як було зроблено це фото, і до наших днів.

Те саме фото орієнтовно 1999 – 2000 р. Схоже, на сьогодні це єдиний комплектний мікроавтобус "Старт", що зберігся в Україні

Дослідники розповіли, що даний екземпляр "старту" випущений саме на САРБ (Сєвєродонецька авторембаза) – там, де народилася конструкція цієї незвичайної машини і де була випущена найбільша її серія (більше ніж 100 штук). Як відомо, мікроавтобус крім Сєвєродонецька також випускали в Донецьку – на автобазі "Главдонбасстрой" (10 шт.), в Луганську – на місцевому автоскладальному заводі ЛАСЗ (20 шт.) і в Коростені на машинобудівному заводі (70 шт.).

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За даними дослідників, даний біло-помаранчевий "Старт "у 1980-ті – 1990-ті роки належав заводу "Кремнійполімер" (м.Запоріжжя, Запорізька обл.). Виходячи зі знайденої кінохроніки, такий мікроавтобус був на підприємстві і в 1969 р., та очевидно, це один і той же екземпляр.

У салоні "Старту" теж достатньо авангарду, хоча робоче місце водія не особливо зручне. На перших фото – диспетчерська версія

Зрозуміло, він проходив ремонти, з якими проблем швидше за все не було: всі вузли та агрегати в "Старті" – від "Волги" ГАЗ-21, а дрібні пошкодження нержавіючого склопластикового кузова легко ремонтувати склотканиною та епоксидною смолою (шпаклівкою). Біло-червоне забарвлення мікроавтобус теж отримав під час ремонту в кінці 1990-х, до цього машина теж була двоколірною, але замість червоного тону був жовто-золотий.

Фірмовою для "Старту" сьогодні вважається біло-блакитне оформлення

На початку 2000-х, автомобіль був списаний з балансу "Кремнійполімера". Машину було виставлено на продаж. За деякою інформацією, за списаний мікроавтобус в якості оплати просили нову "Газель". Судячи з наявного фото, у машини вже на той час були серйозні проблеми з кузовом; позначилася характерна "хвороба" об'ємних склопластикових конструкцій – деформація панелей і прорізів дверей. Подібні дефекти часто вимагають повної переробки кузова, якщо не сказати – його виготовлення заново.

Двигун мікроавтобуса "Старт" захований під столиком, який підноситься між другою парою сидінь

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Після 2000 року рідкісний мікроавтобус викупила для свого зібрання реставраційна фабрика "СамоходЪ" імені Ігоря Жемова (м.Краматорськ, Донецька обл.). В кінці 2020 року "Старт" змінив власника, тепер він перебуває в приватному зібранні українського колекціонера.

Автомобільні історики відзначають, що це один з небагатьох – якщо не єдиний – "Старт", історія якого відома з часів його "молодості".

Мікроавтобусів в СРСР випускалося дуже мало, тому багато "Стартів" залишалися на службі до 30 років

Довідка про "Старт”

Мікроавтобус став результатом діяльності справжніх ентузіастів нового виду матеріалу – склопластику. На початку 1960-х років інженери та аматори, що жили в Сєвєродонецьку, захопилися передовим конструкційним матеріалом – склопластиком. Захопленню сприяв розвиток регіону як центру хімічної промисловості: у Сєвєродонецьку починали роботу Завод склопластиків і дослідно-конструкторське бюро синтетичних продуктів (ДКБСП). Народилася ідея випускати невеликими серіями легкові автомобілі та мікроавтобуси з кузовом зі склопластику. Починання підтримали місцеві керівники, і було вирішено випуск перспективної техніки налагодити на САРБ – Сєвєродонецькій авторемонтній базі.

"Старт" відрізняється представницькою зовнішністю, тому їх часто використовували в якості персональних машин директорів або як службові при конторах великих підприємств

Мікроавтобус назвали" Старт", його дизайн створив інженер-конструктор Юрій Андрос. Машина вийшла не просто самобутньою, а й гармонійною, стилістично витриманою. При цьому завдання художника ускладнювалося тим, що конструкторам доводилося використовувати деякі стандартні вироби: лобове і заднє скла (від УАЗ-450), вікна дверей, світлотехніку, колеса з декоративними ковпаками.

Машина випускалася невеликими партіями, в деяких випадках – поштучно. Головним стримуючим фактором був дефіцит комплектів вузлів і агрегатів ГАЗ-21 "Волга". Та й технологія виклейки кузова в матрицю не давала можливості тиражувати "Старт" в масових кількостях. На сьогодні у світі існує кілька екземплярів відновлених "Стартів". В Україні, крім описаного тут примірника є ще один, також у далекому від ідеалу стані.

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