Історії про раритетні авто, зненацька знайдені у покинутих сараях, деколи й справді правдиві. Один з таких випадків – Opel P4, який знайшли днями під Києвом.

Певно, це перший подібний випадок в Україні в нинішньому столітті: раніше невідомий автомобіль довоєнного випуску (це вже неймовірна рідкість!) знайшли в оригінальному стані.

З роками подібних знахідок стає все менше, хоча на території України все ще чимало старих сараїв і покинутих гаражів

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В усьому світі європейські автомобілі періоду до Другої світової війни цінуються особливо високо, адже до наших днів їх дожило зовсім мало. Саме війна стала тому причиною: певно, більшу частину їх знищено на фронтах, а решта швидко доживала свій вік без нормального сервісу і запчастин, оскільки європейська промисловість ані в період боїв, ані після Перемоги легковиками майже не опікувалася.

На території СРСР ті нечисленні легкові машини, що дожили до травня 1945-го, пізніше зазнавали суттєвих переробок – для продовження експлуатації за відсутності рідних запчастин. Тому знайдений під Києвом Opel P4 (1935 – 1937 рр.) так здивував поціновувачів: він повністю комплектний, а з неоригінального – лише генератор (схоже, від ГАЗ-67 або “Емки”), бампер (“Москвич-400”) та шини.

Рідний двигун на знайденому довоєнному автомобілі – сьогодні це справжнє диво

Щодо гуми, до речі, теж цікава історія. Шини радянські, але мають 17-дюймовий розмір – таких не мали вітчизняні автомобілі. Однак, реставратори з’ясували, що наприкінці 1940-х в Союзі виробляли шини 4.50-17 спеціально для автомобілів DKW F8, яких було чимало завезено в якості трофеїв. Цією моделлю навіть було укомплектовано два таксопарки одного з міст. Підійшла ця унікальна гума і до Opel P4, тож її також можна вважати аутентичним компонентом.

В салоні нещодавно знайденого Opel P4 теж все рідне. Певно, трофейна машина експлуатувалася мало

Новому власникові “Опеля” вдалося частково розплутати історію цього екземпляра. Потрапивши як трофей в СРСР, “Опель” успішно експлуатувався в Ленінграді. А 1959 року власник приїхав на ньому до Києва, де машина зламалася. Вона була поставлена у сарай в очікуванні запчастин, але так і залишилася у ньому на довгих 62 роки… Приміщення було в цілому підходящим для зберігання, але з одного борту, схоже, було більше вологи чи перепадів температури – крило дещо постраждало від корозії.

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За своє життя машина перефарбовувалася лише один раз. Цікаво, що “нова” фарба місцями почала сходити, а під нею відкривається рідне лакофарбове покриття – глянцеве і з заводськими циновками! При первинному огляді реставраторів вразив стан деяких деталей. Наприклад, маточини коліс під хромованими ковпаками мають такий вигляд, як після кількарічної експлуатації, неначе їм аж ніяк не вісімдесят п’ять років.

Серйозно пошкоджених корозією деталей кузова зовсім небагато, але на реставраторів чекає чимало роботи

На кузові є дві всерйоз вражені іржею деталі, але що цікаво – новий власник вже знайшов одну з них у відмінному стані. І не десь у Німеччині, а в Україні. Воно й не дивно, адже така модель свого часу була доволі поширена серед трофейних іномарок в країні-переможниці. Даний екземпляр P4 – у багатій комплектації, із відкидною полицею-багажником ззаду, хромованими ковпаками та запаскою на правому крилі.

Відкидний багажник та запаска на крилі – ознаки багатої комплектації даного екземпляра

Насамкінець доведеться додати, що ця знахідка не була такою вже собі несподіваною. Її зробив киянин, відомий в реставраторських колах, і він цілеспрямовано полював за старими авто, давно знаючи про місцезнаходження даного Opel. Після тривалих перемовин з попереднім власником та купівлі цей P4 прибув до майстерні столичного клубу Old Car Service, де йому зроблять первинну дефектовку і, можливо, спробують поставити “на колеса”. Питання щодо повної реставрації вирішується.

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