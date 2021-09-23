Киевская власть хочет полностью избавиться от бумажных билетов в общественном транспорте, переведя все расчеты в цифровой формат.

Уже третий месяц, как столичный муниципальный транспорт полностью перешел на электронные билеты. Как сообщает в Telegram-канале Департамент информационно-коммуникационных технологий, с момента введения е-билета в городском транспорте им воспользовались почти 72 миллиона раз.

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Из них – 52 млн в метро и 20 млн в наземном транспорте. Общее количество валидаций е-билетов за безбумажный период 2021 года (по сравнению с прошлым) выросло на 250%. Более 50% QR-билетов горожане покупают в приложении “Киев Цифровой”.

По итогам месяца с 15 августа до 15 сентября горожане приобрели более 4 миллионов QR-билетов в кассах метрополитена, терминалах EasyPay и в приложении “Киев Цифровой”. В приложении билеты покупали более 2 миллионов раз, что составляет более 50% от общего количества.